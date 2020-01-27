Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди и обсудил недавние обстрелы американского посольства в Багдаде, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США в воскресенье упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Позже телеканал Al-Sumaria сообщил, что при обстреле реактивными снарядами «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Министерство иностранных дел Ирака уже осудило обстрел американского посольства в «зеленой зоне» в Багдаде.

«Госсекретарь Помпео выразил свое возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен. Госсекретарь вновь подчеркнул, что эти нападения свидетельствуют о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака и неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Помпео «высоко оценил приверженность премьер-министра Абд аль-Махди укреплению безопасности для защиты американского персонала и дипломатических объектов».

«Госсекретарь отметил, что мы рассматриваем вчерашнее нападение на посольство как попытку отвлечь иракское и международное внимание от жестокого подавления мирных иракских протестующих Ираном и его приспешниками», — говорится в сообщении.

Помпео также заявил о готовности обсудить масштабы присутствия военных США в Ираке с течением времени, как это предусмотрено в двустороннем стратегическом рамочном соглашении.

Ранее парламент Ирака принял резолюцию, в которой заявлялось, что все иностранные войска должны покинуть страну.