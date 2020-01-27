Nissan выпустит новый компактный кроссовер

Тренд на сверхкомпактные дешевые кроссоверы, заданный корейцами из Hyundai и KIA, скоро подхватит Nissan. Первое изображение нового бюджетного паркетника японской марки показали на сегодняшней пресс-конференции компании, посвященной будущему брендов Nissan и Datsun в Индии.

Название новинки пока не раскрыто. В компании ограничились общей информацией, заявив о том, что в создании модели принимали участие специалисты и японского, и индийского подразделений Nissan, а первым и главным рынком для нее станет Индия.

Предполагается, что кроссовер построят на платформе CMF-A, которая ранее легла в основу кросс-вэна Renault Triber, а также хэтчбеков Renault Kwid и Datsun redi-GO. Длина автомобиля наверняка не превысит налоговыгодных для Индии четырех метров, поэтому он станет самым маленьким SUV в модельном ряду Nissan.

Моторную гамму новинка, вероятно, разделит с «донорским» Renault Triber, получив ту же 1,0-литровую бензиновую «турботройку» мощностью 95-100 лошадиных сил. Привод в таком случае будет только передним.

На рынке, как выяснили «Автоновости дня», компакт-кросс Nissan будет соперничать с тем же Renault Triber, индийско-японским Maruti Suzuki Vitara Brezza, а также корейскими Hyundai Venue и KIA Sonet. Цена, соответственно, тоже окажется сопоставимой – от 655 000 рупий (около 570 тыс. рублей) за базовую версию.

Премьера кроссовера ожидается уже в этом году.