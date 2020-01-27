Tesla Cybertruck превратят в конструктор Lego

Электрический пикап Tesla Cybertruck, представленный Илоном Маском в конце ноября прошлого года, могут воспроизвести в конструкторе Lego. Примерный прототип будущей модели собрал фанат Lego с ником BrickinNick.

Как сообщает «Профиль», за три дня самодельный образец оценили порядка 9 тысяч человек. Если число оценивших достигнет отметки в 10 тысяч, компания Lego рассмотрит возможность выпуска полноценного набора Tesla Cybertruck из собственных кубиков.

«Я давний фанат электромобилей, и восхищён компанией Tesla, которая представила этот вдохновлённый киберпанком пикап», — приводит слова BrickinNick сайт ideas.lego.com.

Ранее «Автоновости дня» писали о том, что электрокары Tesla научатся «разговаривать» с пешеходами. Для этого они получат специальные внешние динамики, с помощью которых водители смогут общаться с пешеходами, даже не открывая окна.