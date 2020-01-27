Названа дата премьеры обновленного Hyundai Solaris для России

Российская премьера обновленного седана Hyundai Solaris состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что модель сильно преобразится внешне: появятся новые бамперы, «раздутая» решетка радиатора, подретушированная светодиодная оптика и более современные зеркала заднего вида с функциями автоматического складывания и затемнения.



Обновленный Hyundai Solaris. Фото Solaris Club



Обновленный Hyundai Solaris. Фото Solaris Club



Обновленный Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Салон освежат новые варианты отделки (в том числе кожаная), иные воздуховоды, USB-разъемы для задних пассажиров и новая мультимедийная система с таким же крупным сенсорным дисплеем, как у китайской «Верны».

По технической части изменений не предвидится. В моторной гамме, вероятно, останутся прежние «атмосферники» мощностью 100 и 123 л.с., агрегатированные с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Дата начала производства обновленного Hyundai Solaris для России пока не уточняется. Известно лишь, что его тестовая сборка, о которой в декабре сообщали «Автоновости дня», прошла успешно, и конвейер готов к выпуску модели на все 100 процентов.