Названа дата премьеры обновленного Hyundai Solaris для России

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Названа дата премьеры обновленного Hyundai Solaris для России

Российская премьера обновленного седана Hyundai Solaris состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что модель сильно преобразится внешне: появятся новые бамперы, «раздутая» решетка радиатора, подретушированная светодиодная оптика и более современные зеркала заднего вида с функциями автоматического складывания и затемнения.

Названа дата премьеры обновленного Hyundai Solaris для России
Обновленный Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Названа дата премьеры обновленного Hyundai Solaris для России
Обновленный Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Названа дата премьеры обновленного Hyundai Solaris для России
Обновленный Hyundai Solaris. Фото Solaris Club

Салон освежат новые варианты отделки (в том числе кожаная), иные воздуховоды, USB-разъемы для задних пассажиров и новая мультимедийная система с таким же крупным сенсорным дисплеем, как у китайской «Верны».

По технической части изменений не предвидится. В моторной гамме, вероятно, останутся прежние «атмосферники» мощностью 100 и 123 л.с., агрегатированные с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Дата начала производства обновленного Hyundai Solaris для России пока не уточняется. Известно лишь, что его тестовая сборка, о которой в декабре сообщали «Автоновости дня», прошла успешно, и конвейер готов к выпуску модели на все 100 процентов.