В Турции женщина родила во время землетрясения магнитудой 6,8

Инцидент произошёл в роддоме города Малатья. Врачи продолжили принимать роды несмотря на землетрясение. Ребёнок при этом родился здоровым. Кадры этого происшествия были распространены в турецком интернете. На кадрах видно, как трясётся здание, но врачи продолжают свою работу.

«Женщина рожала во время землетрясения. Я не могла просто оставить её. Я постаралась успокоить коллег ради матери и ребёнка. Если бы начали выбегать из здания в этот момент, всё могло бы закончиться очень плохо. К счастью, оба они сейчас находятся в добром здравии», — рассказал один из врачей, принимавших роды.

Напомним, что по меньшей мере 38 человек погибли и 1 тыс. 607 получили ранения в результате мощного землетрясения, произошедшего в пятницу вечером в восточной турецкой провинции Элязыг.