Цена на нефть опустилась ниже $60 за баррель из-за распространения коронавируса

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Стоимость нефти на мировых рынках продолжает падать, гласят данные лондонской биржи ICE.

По сведениям на 8.04 мск 21 января, стоимость нефти марки Brent упала на 2,36% и составила $59,29.

Сорт WTI подешевел на 2,4% и достиг $52,92 за баррель.

Согласно данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, цена на нефть марки Brent упала ниже отметки $60 впервые с 1 ноября 2019 года.

По мнению аналитиков, такие изменения на нефтяном рынке связаны со вспышкой коронавируса в Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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