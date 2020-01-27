Подводные камни, когда любимый мужчина старше

Share Tweet Share Share Email CommentsПсихология девушек: когда мужчина старше

Когда любимый мужчина старше по возрасту, возникает много подводных камней, о которые может разлететься в щепки корабль любви. Как избежать «кораблекрушения» отношений?

Иногда девушек невозможно понять, чем они руководствуются начиная отношения с мужчиной гораздо старше себя! Но тут нам на помощь приходит психология отношений, которая все разложит по полочкам, и объяснит, почему так происходит, и что влияет на выбор девушек.

В жизни почти каждой молодой женщины однажды появляется мужчина, который гораздо старше ее. Их союз может продлиться многие годы, а может рухнуть после нескольких совместных лет. В любом случае эта пара привлечет внимание, вызовет к себе интерес знакомых и друзей, которые будут строить догадки, почему такая молодая девушка не выбрала себе в спутники жизни своего сверстника.

Но не так важно, что думают люди о неравном союзе, важнее всего, что о нем думает сама девушка. Иногда за влюбленностью стоят совершенно другие причины выбора мужчины постарше. Некоторые женщины их на самом деле не замечают, другие же не хотят замечать до поры до времени. Мы поможем открыть глаза!

Девушка, которая росла без отца, часто ищет его в своем избраннике. А точнее, она подсознательно ищет мужчину, который бы заменил ей его. Сама она никогда себе в этом не признается. Но однажды в преподавателе, начальнике или друге девушка увидит мужчину и поймет, что он сможет дать ей любовь, заботу, воспитание, которые когда-то она должна была получить от отца. Конец отношений в таком случае будет зависеть от полученной в детстве обиды на папу. Для кого-то уход из жизни еще одного мужчины станет еще большим стрессом, а кто-то, наоборот, избавится от чувства обиды и разочарования.

Какие мужчины обычно привлекают молодых девушек? Ответить можно двумя словами — состоявшиеся и состоятельные. Ими могут быть в равной степени богатые бизнесмены или не такие богатые, но имеющие уважение в обществе профессора. Материальная поддержка и выход в свет — то главное, что может дать девушке мужчина старше ее. Но девушка должна при этом понимать, что рано или поздно ее мужчина найдет себе спутницу моложе ее.

Опытный учитель и молодая ученица — это уже своеобразный штамп. И появился он не на пустом месте. Активные молодые женщины постоянно ищут способ самореализации. Иногда им может стать опытный мужчина — профессионал в интересующей ее сфере. Девушка иногда сама не понимает, что в этом мужчине ее привлекает исключительно его профессионализм, сложившийся годами опыт работы фотографом, журналистом, адвокатом…

Такой союз может просуществовать многие годы, поскольку мужчина будет постоянно передавать женщине свой опыт, а она — своей юностью и открытостью стимулировать его к новым свершениям. Но может случиться и так, что однажды девушка возьмет все, что ей нужно, и уйдет в свободное плавание.

Девушка в 18 лет наконец-то обретает долгожданную свободу и независимость от родителей. Но через несколько лет, когда учеба подходит к концу, а впереди только туман, за которым не видно будущего, становится немного страшно от такой свободы. И где-то в глубине души еще хочется, чтобы детство не кончалось. Но выход есть — отношения с мужчиной старше ее. С ним можно быть беззаботной, жить одним днем, вести себя безрассудно и по-детски. Тем более что некоторые мужчины ищут себе как раз таких свободных и беззаботных девушек.

А может все-таки любовь?

Все эти причины могут стать для девушки решающими в выборе спутника жизни. Но если ее выбор действительно основан только на одной из этих причин, ее отношения с мужчиной вряд ли будут длительными и счастливыми.

Ведь самое главное — это любовь. Если ее нет, или есть лишь ее видимость, такой союз рано или поздно рухнет. Поэтому, если в вашей жизни появился мужчина старше вас, помните, что только любовь позволит вам прожить долгую и счастливую жизнь вместе.

И тем более задумайтесь, если такой мужчина для вас уже в прошлом, но вы не перестаете искать причины вашего разрыва. Возможно, вы заменили настоящую любовь привязанностью к отцу, учителю или спонсору.

В любом случае, причину выбора мужчины намного старше себя, женщине нужно искать у себя в душе! И лишь поняв истинные причины отношений с таким мужчиной, она может обрести настоящее счастье!