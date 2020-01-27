Знаменитые пары, благодаря которым мы верим в любовь

Share Tweet Share Share Email CommentsКогда практически каждый день из Голливуда приходят новые сообщения о звездных разрывах, уже сложно верить в любовь. Но есть пары, которые доказывают, что настоящая и искренняя любовь все-таки возможна.

БЛЕЙК ЛАЙВЛИ И РАЙАН РЕЙНОЛЬДС

Блейк и Райан уверены: залог их счастливых отношений в том, что они, прежде всего, друзья. «Я могу обратиться к Райну как к подруге: попросить совета или просто поплакать у него на плече», — признается Лайвли. Они обожают шутить друг над другом в соцсетях, а иногда Рейнольдс публикует в Twitter забавные посты только, чтобы посмешить супругу.

СИНДИ КРОУФОРД И РЭНДИ ГЕРБЕР

Модель и бизнесмен вместе уже почти 20 лет, но все с такой же нежностью относятся друг к другу, как и в первые месяцы романа. Синди считает, что секрет ее крепкого брака с Гербером кроется в том, что изначально их отношения начинались с дружбы. Поддерживать страсть супруги стараются, устраивая сюрпризы и романтические свидания хотя бы раз в пару месяцев.

ДЖОРДЖ И АМАЛЬ КЛУНИ

Британка Амаль Аламуддин — единственная, кому удалось довести Джорджа Клуни до алтаря. По словам актера, он влюбился в Амаль с первого взгляда. Рядом с ней Джордж превратился из закоренелого холостяка в примерного семьянина: о своей любви к супруге актер говорит практически в каждом интервью, воспевая ее женственность, красоту и мудрость.

ПРИНЦ УИЛЬЯМ И КЕЙТ МИДДЛТОН

Согласно строгим правилам королевского протокола принцу Уильяму и герцогине Кэтрин не положено проявлять чувства на публике, но их взгляды красноречивее любых объятий и поцелуев. Для британцев они подтверждение того, что в королевской семье все стабильно, а для остального мира — отличный пример гармоничных отношений.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И АЛЕКС РОДРИГЕС

Кажется, Дженнифер Лопес никогда не выглядела более счастливой, чем сейчас, когда она встречается с Алексом Родригесом. Поклонники Лопес и Родригеса удивляются поразительному сходству их детей, а певица уверяет, что куда больше похожих черт есть у них с Родригесом: «Он понимает меня лучше, чем кто-либо за всю мою жизнь».

ДЖЕННА ДЕВАН-ТАТУМ И ЧЕННИНГ ТАТУМ

Одна из самых красивых звездных пар, Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум, на красных дорожках и в интервью не скрывают своих чувств друг к другу. По их словам, справляться с конфликтами им помогает простая игра. «Мы говорим: «На сколько баллов из 10 ты меня любишь прямо сейчас?». Если в ответ прозвучит: «Я люблю тебя на шесть баллов», значит есть проблема, о которой нам надо поговорить».

РОЗИ ХАНТИНГТОН-УАЙТЛИ И ДЖЕЙСОН СТЭТХЕМ

Счастливым отношениям Рози и Джейсона не мешает ни разница в возрасте (актер старше модели на 20 лет), ни в росте (вообще, рост Стэтхем на пару сантиметров больше, чем у его жены, но из-за любви Хантингтон-Уайтли к каблукам она почти всегда смотрится значительно выше возлюбленного). Брутальный актер и красавица-модель: действительно, более гармоничной пары сложно найти. О своих чувствах они говорят редко, руководствуясь правилом: счастье любит тишину.

КИМ КАРДАШЬЯН И КАНЬЕ УЭСТ

Если Канье кого-то и любит в этом мире больше себя, то это определенно Ким. Привыкший всегда быть на первом плане рэпер всегда уступает супруге выйти вперед, позируя на красной дорожке, заботливо поправляет подол ее платья и только рядом с ней, кажется, искренне улыбается.

ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЕЙК И ДЖЕССИКА БИЛ

«Каждый раз, как у меня появляется возможность взглянуть на Джессику, когда она этого не видит, я понимаю, что сделал правильный выбор», — говорит Джастин Тимберлейк о своей жене Джессике Бил. Поклонников они подкупают своей непосредственностью: на красных дорожках актеры постоянно дурачатся, а в Instagram делятся забавными совместными снимками.

НИККИ РИД И ЙЕН СОМЕРХОЛДЕР

С началом романа Никки Рид и Йена Сомерхолдера связана настоящая драма. В том время Рид была лучшей подругой Нины Добрев, с которой Йен встречался два года. Расставшись с Ниной, Сомерхолдер почти сразу обратил внимание на Никки. Между дружбой с Добрев и отношениями с Йенои Рид выбрала второе. По признанию пары, между ними царит полное взаимопонимание, а единственная причина, по которой они могут поссорить очень забавна: «Йен думает, что у него глаза такие же синие, как океан. Я же считаю, что они цвета воды», — говорит Никки.