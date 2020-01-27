Трамп анонсировал «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

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Президент США Дональд Трамп

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен представить 28 января «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости».

Об этом Трамп рассказал журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

«Мы выпустим план завтра в пять вечера (по Гринвичу), и все его увидят», — заявил Трамп.

Ранее Трамп указывал, что план будет оглашен до его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.