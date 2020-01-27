Ватиканский Банк повязан с итальянской мафией и тайными обществами

«Одной молитвой церковь не построишь» — так архиепископ Марцинкус, переживший трех римских пап и всех своих друзей, обычно отвечал журналистам на обвинения в отмывании денег и связях католической церкви с мафией. Esquire разобрался в запутанной истории самого таинственного (и самого благочестивого) финансового учреждения Европы — Банка Ватикана.

В июне 1982 года банкир Роберто Кальви бежал из Рима в Венецию. Там его ждал фальшивый паспорт на имя Жана Кальвини и личный самолет. Банкир покинул страну, вылетев сначала в Цюрих, а затем в Лондон.

Через неделю тело Кальви, подвешенное за ноги, найдут под лондонским мостом Черных Братьев. В карманах у него обнаружат толстые пачки купюр. За день до этого из окна пятого этажа в римском офисе Banco Ambrosiano выпадет секретарша Кальви. Жена банкира потом вспомнит, что Кальви незадолго до побега сказал ей: «Понимаешь, милая, священники верят в жизнь после смерти и не считают убийство таким уж страшным грехом».

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Папа римский Пий XII

1. Банкиры

Банк Ватикана (Институт религиозных дел) в 1942 году основал папа Пий XII. Новая структура должна была объединить управление церковными активами по всему миру. Банк обязан был отчитываться только перед папой римским, наместником Христа на Земле. В мире 2,5 миллиарда христиан. Каждый третий из живущих родился под крестом и упокоится под крестом. Чуть больше половины всех христиан принадлежат к Римской католической церкви. Каждый католик в среднем жертвует церкви десять долларов в неделю, и этими деньгами ведает банк.

В годы Второй мировой войны Ватикан был наводнен агентами всех разведок. Святой престол успешно лавировал между лагерями. С одной стороны, Муссолини признал независимость Ватиканского государства и вернул ему земли в центре Рима (Римский дукат). С другой — церковь отчаянно не желала открыто поддерживать нацистов и фашистов и вела переговоры с союзниками. Банк был создан в том числе и для сохранения информации о финансовых потоках, сходящихся в Ватикане, — банковская тайна оказалась приравнена к тайне исповеди.

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Папский нунций (посол) в Германии кардинал Чезаре Орсениго покидает резиденцию Адольфа Гитлера после дипломатической встречи на высшем уровне

Банк Ватикана не давал деньги в рост, но принимал любые вклады — золотом, драгоценностями, произведениями искусства. Сколько и от кого — не знал никто, в том числе Министерство финансов Италии. Все работники банка были гражданами Ватикана — временными, так как постоянное ватиканское гражданство есть только у римских пап. Счета открывались просто: чтобы попасть из Рима в Ватикан, из одной юрисдикции в другую, достаточно было перейти через улицу. Скромный, хорошо одетый банковский служащий, посверкивая крестиком на лацкане, подсчитывал ценности, заносил их в банковские книги и запирал в хранилище. Над дверями хранилища был изображен герб Ватикана — два скрещенных ключа от рая.В 1945 году по римским улицам проехали десять грузовиков. Их встречал католический священник, говоривший на хорватском. Все десять грузовиков были забиты ящиками с золотом, конфискованным хорватским диктатором Анте Павеличем у югославских сербов, евреев и цыган. Независимое государство Хорватия, созданное в 1941 году как нацистский протекторат, прекращало свое существование — а его казна меняла владельцев. Золото усташей уехало в Рим, а Павелич — в Южную Америку, где раскинулась сеть католических монастырей и университетов. Именно там нашли укрытие многие хорватские военные преступники и католические священники, благословлявшие убийства и насильное перекрещивание югославских сербов. Золото бесследно исчезает, а папа Пий XII ободряет истерзанный войной мир пастырским словом.

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Послевоенный Ватикан переживает интересные времена. Власть старых итальянских родов, веками избиравших пап из своего числа, ослабевает, в Ватикане появляется все больше кардиналов-неитальянцев. Значительную часть новых высокопоставленных прелатов составляют американцы; американские диоцезии, не тронутые войной, богаты и влиятельны. Смена поколений происходит болезненно, в Италии многие католики (и обычные, и самые высокопоставленные) с тревогой следят за переменами. Патриоты требуют у Святого престола бороться за каждого итальянца в церкви, но американская экспансия продолжается. Победоносные американцы обустраиваются в Европе и не забывают об Италии: ЦРУ налаживает контакты с ультраправыми итальянскими партиями и спонсирует их, рассчитывая противопоставить итальянским коммунистам.

2. Бандиты

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Пол Марцинкус

В 1950-м в Рим прибывает американский священник Пол Марцинкус. После того как близкий друг Марци­нкуса кардинал Монтини становится папой Павлом VI, Марцинкус берет на себя организацию всех заграничных поездок понтифика. Высокий мускулистый священник рос в гангстерском Чикаго 1930-х и был не только переводчиком, но и телохранителем — за глаза его называли «ручной гориллой папы». Перед встречей Павла VI и Никсона он выгнал из помещения даже охрану президента: «Даю вам ровно 60 секунд, чтобы убраться отсюда, или сами объясняйте Никсону, почему аудиенция сорвалась».

В Ватикане вокруг Марци­н­куса начинает собираться группа очень разных, но неизменно интересных людей — святого отца (с 1969 года — епископа) подозревают в связях с американской мафией, итальянскими неофашистами и совсем уж таинственными масонами. Называют даже имена: Микеле Синдона, Роберто Кальви и Личо Джелли.

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Микеле Синдона

Синдона, сицилиец, прошедший иезуитскую школу, еще с 1950-х консультирует организованную преступность по финансовым вопросам. Он не просто советник — у него множество знакомых среди клира, а папа Павел VI сошелся с Синдоной еще в бытность миланским епископом. Синдона переправляет деньги мафии из США в Италию, встречается с послами и вхож в дом преступной семьи Гамбино.

Через Джелли Синдона связан с Propaganda Deu (P-2), тайным обществом, в котором, по слухам, состоят все уважающие себя итальянские политики. В 1980-е, когда итальянские власти начнут громить P-2, среди записей Личо Джелли обнаружат список членов ложи и проект нового государственного устройства Италии, очень напоминающий планы Муссолини. В списках членов найдут и имя Сильвио Берлускони.

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Роберто Кальви

В 1971 году епископ Марцинкус становится во главе Банка Ватикана. Подчиняется он только папе и имеет право сам выбирать себе сотрудников. Синдона и Кальви начинают сотрудничать с банком. Синдона работает в Америке (в 1972 году он приобретает Franklin National Bank), а Кальви занимает высокие посты в Banco Ambrosiano, втором по размеру частном банке Италии.

Членский билет ложи P-2 на имя Сильвио Берлускони

Пол Марцинкус получает в Вати­кане огромное влияние. Именно через его руки проходят все деньги католической церкви, именно его дружбы ищут все итальянские политики. Церковь в его лице милосердна и не спешит судить: Марцинкус принимает вклады от мафиозных семей, причем самые щедрые бандиты получают от епископа рекомендательные письма, с которыми не стыдно идти даже к премьер-министру. Одно из таких писем всплывет в 1974 году, когда Банк Ватикана переживет первый серьезный скандал — пытаясь спасти Franklin National Bank, стоящий на грани разорения, Синдона переведет на свои счета в Банке Ватикана 30 миллионов долларов. Вскоре Franklin National обанкротится.

Крах Franklin National Bank вызвал в Италии оторопь. Микеле Синдона, друг пап и кардиналов, замешан в мошенничестве? За Марцинкусом и его друзьями охотятся журналисты. Марцинкус открещивается от старой дружбы.

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Личо ДжеллиПо-видимому, вести дела через Синдону становится слишком накладно, и рядом с Марцинкусом появляется новый мафиозный связной, Энрико де Педис по прозвищу Ренатино, один из лидеров «Банды-делла-Мальяна» — небольшой, но уважаемой римской ОПГ, которая прославилась еще в 1977 году, когда похитила герцога делла Роверо. Бандиты требовали за герцога полтора миллиарда лир, но, получив их, все равно убили заложника. Римское общество оценило красоту жеста, и к Ренатино потянулись люди с деловыми предложениями. В 1979-м члены банды убивают журналиста Кармине Пекорелли, слишком интересовавшегося связями тогдашнего премьер-министра Италии с организованной преступностью, а уже в 1980-м Ренатино начинают видеть в компании Марцинкуса и Роберто Кальви, к тому времени управляющего Banco Ambrosiano; 10% акций Ambrosiano принадлежат церкви.

В 1982 году Banco Ambrosiano лопается, оставив после себя долги на $1,5 миллиарда. Капитал выведен через Банк Ватикана. Ватикан отказывается признавать ответственность перед вкладчиками, несмотря на то что Кальви работал под покровительством и прямыми гарантиями Марцинкуса. Незадолго до банкротства Кальви пишет Иоанну Павлу II паническое письмо, грозя «грандиозной катастрофой, которая нанесет церкви тяжелейший урон». Не получив ответа, банкир бежит в Лондон, и вскоре его труп находят под мостом Черных Братьев. Выбор места — злая шутка: frati neri, «черные братья» — так называют себя члены ложи P-2. В карманах у Кальви находят 15 тысяч долларов наличными в трех разных валютах.

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Вверху: Иоанн Павел II во время дипломатического визита целует землю Британии. Справа от него архиепископ Марцинкус

Неизвестно, кто именно вешал Кальви: люди в черных рясах, посланные Марцинкусом, или люди в черных костюмах, посланные Ренатино. Оба были вызваны на допросы, но Ренатино просто не явился, а Пол Марцинкус, к тому времени уже архиепископ, категорически отказался давать показания и следующие семь лет провел в Ватикане, вне досягаемости мирского правосудия. Через несколько лет пострадавшие вкладчики получат от церкви £145 миллионов компенсации «за моральный ущерб». Марцинкусу так и не предъявят никакого обвинения. Осаждающим его со всех сторон журналистам банкир-архиепископ даст единственный комментарий: «Одной молитвой церковь не построишь».

3. Праведники

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Марцинкус и Ренатино были замешаны и в еще одной странной и страшной истории — исчезновении 15-летней Эммануэлы Орланди, дочери служащего Банка Ватикана. Девочка пропала в 1983 году. Семья Орланди жила в Ватикане, Эммануэла обучалась игре на флейте в Папском институте церковной музыки. В день пропажи девочку должен был довести до школы ее старший брат, но у него не нашлось времени — Эммануэла пошла одна. Больше ее никто не видел.

Исчезновение Эммануэлы Ор­ланди расследовали полицейские, семья пропавшей, журналисты, сам папа Иоанн Павел II во время проповеди обратился к похитителям. Неожиданно на связь с семьей Орланди вышел неизвестный человек, которого называли «Американец» — по‑итальянски он говорил с американским акцентом, используя множество латинизмов и церковных фраз. Американец предложил желающим поискать в урне у здания парламента — там нашелся школьный пропуск девочки. Потом намекнул на комнату отдыха в римском аэропорту, где обнаружили еще одну копию пропуска. Иногда вместо Американца обезумевшая от страха и горя семья Орланди слышала аудио­запись голоса Эммануэлы — «Я Эммануэла Орланди, я учусь в музыкальной школе» — и ничего больше. Иоанн Павел II семь раз призывал похитителей отпустить ребенка, но тщетно. Поползли слухи, что отец девочки пытался шантажировать банк некими документами, имеющими отношение еще к Синдоне и его делам с мафией. Марцинкуса опять хотели допросить — и Ватикан опять отказал.

Под подозрением был и Рена­тино — его люди уже попадались на заказных похищениях. Но и его допросить не удалось — а в 1990-м Ренатино прикончили товарищи. За заслуги перед церковью бандит и убийца удостоился похорон в усыпальнице церкви Сент-Апполинаре, рядом со святыми. Считалось, что Ренатино «много помогал бедным». Куда более вероятно, что за мертвого бандита замолвил слово его друг кардинал Полетти, в то время второй человек в Римской диоцезии после папы. К тому же вдова покойного вовремя пожертвовала церкви миллиард лир.

AP/East News

Архиепископ Марцинкус прогуливается по Ватикану незадолго до отставки

В 2005 году на итальянское телешоу Chi l’ha visto? («Кто видел?» — аналог «Жди меня». — Esquire) дозвонился анонимный доброжелатель и рассказал в прямом эфире, что тело Эммануэлы похоронено в могиле Ренатино. Могилу вскрыли только в 2012 году — кроме костей Ренатино там нашли и неизвестные останки, но генетическая экспертиза показала, что это не Эммануэла Орланди. После вскрытия могилу Ренатино перенесли из знаменитой церкви, и миллиард лир пропал зря.

Пол Марцинкус сложил с себя полномочия управляющего Банка Ватикана в 1990 году. Он пережил трех пап и всех своих товарищей — Кальви висел под мостом, Ренатино расстреляли, Синдону отравили в тюрьме цианидом еще в 1986-м. Марцинкус уехал домой, в США. После него не осталось финансовой отчетности, зато осталось множество вопросов: правда ли, что Банк Ватикана ссужал деньгами никарагуанских контрас? Правда ли, что церковь финансировала революцию польской «Солидарности»? Правда ли, что Личо Джелли, великий магистр ложи Propaganda Deu, сел в тюрьму в 1989-м в обмен на свободу для Марцинкуса? Правда ли, что папа Иоанн Павел I был отравлен — причем первой, случайной жертвой этого отравления стал православный епископ Никодим, отпивший на встрече с понтификом кофе не из той чашки?

Архиепископ Марцинкус умер в Аризоне в 2006 году. В 2010-м против Этторе Тедески, нового главы Института религиозных дел, было начато расследование по подозрению в отмывании денег. В 2014-м, вскоре после того как папу Бенедикта сменил папа Франциск, итальянские власти арестовали монсиньора Нунцио Скарано: святой отец летел в Швейцарию на частном самолете в сопровождении вооруженной охраны, в чемоданах у него нашли 26 миллионов долларов наличными. Скарано утверждает, что собирался на эти деньги построить приют для бедных. «Я не намерен раскрывать имена жертвователей, — заявил он полиции и журналистам. — Ибо Господь говорит: когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Каждый католик в среднем жертвует церкви десять долларов в неделю. Восемь из этих десяти долларов остаются в ведении диоцезии, церковной области, управляемой обычно епископом. Остальные два доллара невозможно найти — за этим следит Банк Ватикана.