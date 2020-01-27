Названы симптомы диабета первого типа, который поражает детей и подростков

Сахарный диабет первого типа имеет другое название – ювенильный, и неспроста. Болезнь получила такое название, так как поражает, преимущественно, детей и подростков.

Диабет первого типа существенно отличается от диабета второго типа. При таком заболевании поджелудочная железа ребенка вообще не может продуцировать гормон инсулина. Тогда как при втором она его производит, но в недостаточном количестве, либо же развивается резистентность (невосприимчивость) к нему.

Ювенильный диабет – аутоиммунное состояние, при котором иммунная система несовершеннолетнего атакует и разрушает клетки, необходимые для выработки инсулина. Заболевание проявляется у детей – наука доказала, что в 10 процентах случаев оно передается от родителей или других кровных родственников. Дети не могут заподозрить заболевание, поэтому мамам и папам важно быть внимательными.

При наличии симптомов, о которых расскажем ниже, желательно показать ребенка эндокринологу. Без лечения диабет первого типа может вызвать серьезные осложнения, которые могут даже закончиться летальным исходом.

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На первых стадиях диабет первого типа может дать о себе знать так называемым фруктовым дыханием. Тяжелое дыхание тоже может указывать на болезнь – проблема появляется, когда уровень сахара в крови очень высок.

Сильная сонливость – еще один признак, который не должен быть игнорирован родителям. Особенно, если сын или дочь нормально спит.

Усиленная жажда и внезапное похудение – признаки, присущие диабету всех типов (и 1, и 1,5, и 2).

Постоянное чувство голода, когда ребенок много ест и не ощущает сытости – один из симптомов ювенильного диабета. Симптом очень грозный, ведь если у ребенка этот тип диабета, он может быть признаком низкого уровня сахара в крови. А это уже состояние, опасное для жизни.

Стоит насторожиться, если ребенок или подросток слишком часто бегает в уборную комнату – при этом заболевании наблюдается частое мочеиспускание.

Если родители заметили какие-либо из вышеупомянутых симптомов у вашего ребенка, стоит немедленно сводить ребенка к врачу. Своевременное лечение поможет избежать нежелательных осложнений. Простой анализ мочи и анализ крови помогут узнать, не подвержен ли несовершеннолетний сахарному диабету первого типа.

Учащенный пульс, чрезмерное потоотделение и поверхностное дыхание, холодная и липкая кожа, помутнение зрения – это тоже симптомы диабета первого типа, но уже в стадии прогрессирования. И появляются они, когда уровень сахара в крови резко падает.

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