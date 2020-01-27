У Луцьку на Карпенка-Карого водій на «євроблясі» збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО

У Луцьку навпроти заправки «ОККО» на вулиці Карпенка-Карого автомобіль на іноземній реєстрації збив 47-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPоst повідомили очевидці.

Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.

Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, водій 1957 року народження, керуючи транспортним засобом Volkswagen Golf на литовських номерах, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці напроти АЗС «ОККО».

Відомо, що постраждалий 1973 року народження, проживає у Рожищенському районі.

Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.