Трамп пообещал представить «сделку века» 28 января

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен представить общественности так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск, заявил американский лидер журналистам в понедельник в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

«Мы выпустим план завтра в пять вечера (по Гринвичу), и все его увидят», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая «пути достижения мира».