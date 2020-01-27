ВОЗ подняла оценку риска распространения нового коронавируса в мире

МОСКВА, 27 января/ Радио Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили о том, что исправят с «умеренного» на «повышенный» оценку риска распространения нового коронавируса на международном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

До настоящего момента в ВОЗ заверяли, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

«Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили», – отметил представитель ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, а именно, коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них свыше 80 умерли.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Китае число умерших от коронавируса за сутки увеличилось в 1,5 раза.