Депутат рассказал о «подводных камнях» покупки подержанных авто

Изношенные тормоза и большой люфт руля, за которым редко следят на техосмотре – самые опасные моменты, встречающиеся в подержанных автомобилях. Об этом, объясняя необходимость введения уголовной ответственности за скручивание пробега, рассказал депутат Госдумы Александр Васильев.

Он добавил, что скрутка пробега – это не только финансовые махинации, позволяющие продать старый автомобиль дороже, но и прямая угроза безопасности на дороге.

«Купив автомобиль без прозрачного прошлого, человек будет недооценивать реальное состояние этой машины, насколько она плоха», — приводит слова Александра Васильева газета «Известия».

Приводя примеры подобных схем, депутат рассказал о ситуациях, когда автосалоны покупают подержанные машины по программе Trade-in, скручивают пробег, а потом приводят их в презентабельный вид и продают дороже. При этом внешность автомобилей часто «освежают» обычной покраской «на скорую руку», которая вскоре начинает облетать и отваливаться, добавил парламентарий.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных автомобилей в размере 300 тысяч рублей для физических лиц и 1 млн рублей – для юридических. Инициативу планируют обсудить в Госдуме уже в феврале, а текст соответствующего законопроекта может быть разработан до конца 2020 года.