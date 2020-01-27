Renault Arkana стал самой популярной новинкой 2019 года в России

Купе-кроссовер Renault Arkana, нашедший 11 311 покупателей, стал самой популярной автомобильной новинкой в России в 2019 году. К такому выводу пришли эксперты сайта Wroom.ru, изучив результаты продаж всех новых моделей, вышедших на российский рынок за последние двенадцать месяцев.

Второе место, как стало известно «Автоновостям дня», занял китайский кроссовер Haval F7, чье производство на заводе Great Wall в Тульской области началось в июне прошлого года. С тех пор его обладателями стали 3219 россиян.

Третьим, совсем немного уступив «китайцу», оказался новый флагманский кроссовер BMW X7, на котором в прошлом году остановили свой выбор 3019 жителей нашей страны.

Замкнули пятерку лидеров два паркетника китайской Chery – Tiggo 4 и Tiggo 7, разошедшиеся тиражом в 1968 и 1563 экземпляров соответственно.