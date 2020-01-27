Обновленный Kia Rio показали на первых фото

KIA Rio четвертого поколения, представленная на Парижском автосалоне в октябре 2016 года, готовится к обновлению. Первые шпионские фотографии рестайлинговой модели в кузове «хэтчбек» опубликовал портал Motor1.com.

Автомобиль на снимках плотно замаскирован, но даже так понятно, что серьезных изменений с грядущим рестайлингом можно не ждать. Скорее всего, обновленная Rio получит новую решетку радиатора в узнаваемом стиле «улыбки тигра», иные бамперы и задние фонари, которые по умолчанию станут светодиодными.



KIA Rio. Фото Motor1.com



KIA Rio. Фото Motor1.com



KIA Rio. Фото Motor1.com



KIA Rio. Фото Motor1.com

Интерьер новинки тоже засекречен, но, как предполагают более осведомленные коллеги из зарубежных СМИ, там появятся полностью цифровая приборная панель и новый мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем.

Премьера обновленной KIA Rio, как выяснили «Автоновости дня», состоится в конце 2020 – начале 2021 года.