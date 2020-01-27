Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности в России

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Виталий Аньков/РИА «Новости»
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, передает ТАСС.
По ее данным, из них 70-80% — это семьи с детьми.
«Количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей», — сказала Голикова,
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