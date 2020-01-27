Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

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Климентьев/РИА «Новости»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, материнский капитал на второго ребенка в этом году могут получить около 551 тысячи граждан. Всего в этом году планируется направить на выплаты маткапитала свыше 122 млрд рублей.

Кроме того, Голикова сообщила, что на пособие на детей от 3 до 7 лет в текущем могут претендовать свыше 2,4 млн россиян.

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей.

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