Арктический серфинг в Норвегии на Лофотенских островах за Полярным кругом

Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг.
Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии.
Фотографии: Olivier Morin
Лофотенские острова, Норвегия, 8 марта 2018. Температура воздуха местами снижалась до минус 13°C.
Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.
Необычно видеть доски для серфинга на фоне снега. 11 марта 2018.
Это Unstad — одно из своих более известных местоположений для серфинга.
Инструктаж по серфингу в снегу.
Кстати, сёрфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Первые доски для сёрфинга были очень массивными и весили около 70 кг.
В русском языке очень часто острова называются «Лофонтенскими».
Суровые, но красивые места.
Главное — поймать волну на заснеженном берегу.
Главное — поймать волну.
Северные красоты и северное сияние.
20. Сёрфер и северное сияние на Лофотенских островах, 9 марта 2018.
16.03.2018