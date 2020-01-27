Арктический серфинг в Норвегии на Лофотенских островах за Полярным кругом

Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг.

Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии.

Фотографии: Olivier Morin

Лофотенские острова, Норвегия, 8 марта 2018. Температура воздуха местами снижалась до минус 13°C.

Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.

Необычно видеть доски для серфинга на фоне снега. 11 марта 2018.

Это Unstad — одно из своих более известных местоположений для серфинга.

Инструктаж по серфингу в снегу.

Кстати, сёрфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Первые доски для сёрфинга были очень массивными и весили около 70 кг.

В русском языке очень часто острова называются «Лофонтенскими».

Суровые, но красивые места.

Главное — поймать волну на заснеженном берегу.

Главное — поймать волну.

Северные красоты и северное сияние.

20. Сёрфер и северное сияние на Лофотенских островах, 9 марта 2018.

16.03.2018