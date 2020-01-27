Барнаульца наказали запуск квадрокоптера обителью алтайских росгвардейцев

Барнаульская транспортная прокуратура выявила факт незаконного использования воздушного пространства владельцем квадрокоптера, который осуществлял видеосъемку в городе. Как сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина запустил аппарат над зданием краевого Управления Росгвардии, за что и был оштрафован на крупную сумму.

Злополучный полет состоялся в октябре прошлого года. Некий житель Барнаула запустил беспилотный летательный аппарат типа «DJI Mavic 2 Pro» над зданием Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю. При этом никаких соответствующих разрешений органов Единой системы организации воздушного движения и местного самоуправления у гражданина не было, в связи с чем барнаульский транспортный прокурор привлек горожанина к ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства) ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. При этом такая сумма – это минимальная санкция для физлиц. Юридические лица за подобные выходки могут получить штраф и в размере 0,5 млн рублей.

В то же время не совсем понятно, зачем упомянутому барнаульцу понадобилось проводить съемку с воздуха именно рядом со зданием Росгвардии. Не исключено, что внимание «пилота» привлек именно режимный объект.