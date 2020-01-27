Эксперт оценил предложения, высказанные на заседании группы по поправкам в Конституцию

Share Tweet Share Share Email CommentsПолитолог Григорий Казанков прокомментировал оценил итоги сегодняшнего заседания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

«Очень важная история, что голосование действительно будет влиять на то, будут приняты поправки или нет. Судя по всему, найдена такая формула, которая позволит сделать итоги этого голосования не рекомендательными, а реально влияющими на то, будут приняты поправки или нет. Поддержат люди, большинство пришедших на участки, значит, будут. И важно то, что это будет обычное голосование на обычных избирательных участках. Обычно люди голосуют. Формально это голосование ничем не будет отличаться от голосования на выборах», — пояснил Казанков.

Эксперт поддержал идею о том, что необходимо. убрать из Конституции положение, что палаты федерального собрания могут быть собраны чтобы заслушать лидера иностранного государства

«Зачем эта норма в Конституции? Это слишком частный вопрос. Если захотят парламентарии выслушать лидера какого-нибудь зарубежного государства, они и так соберутся. А не захотят – не соберутся. А обязать их собраться, если кто-то приехал, мне кажется, это странная норма. Я не очень понимаю, откуда она в Конституции в свое время взялась», — отметил политолог.

Казанков также благосклонно оценил предложение закрепить на конституционном уровне возможность размещения федеральных органов госвласти не в столице.

«Москве уже тяжело в полной мере столичные функции выполнять – большая нагрузка на город. Ну и у нас есть же разговор о том, что нужно выравнивать уровень и качество жизни в столице и регионах. Это вполне мировая практика, неплохо себя зарекомендовавшая. Есть много государств, в которых не только в столице, но и в других городах располагаются отдельные органы госвласти, и это нормально работает», — рассказал он.