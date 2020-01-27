Слуцкий заявил, что РФ готова работать в ПАСЕ лишь на равноправной основе

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Vincent Kessler/Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не согласится с каким-либо ущемлением своих полномочий. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что речь идет также о вторичных полномочиях.

Кроме того, он выразил надежду на то, что большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга.

По словам Слуцкого, Россия готова работать лишь на основе равноправия.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вновь в полную силу будет работать в ПАСЕ, так как ее полномочия утверждены. В 2019 году страна решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что вернулась российская делегация.

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