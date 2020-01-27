Пришлось извиняться: темнокожего студента обвинили в «грязных танцах» с осетинкой

Местные жители посчитали неприличным такое поведение.

Во Владикавказе заставили публично извиниться студентку по имени Валентина и ее сокурсника, приехавшего из Африки. И все из-за уличных «грязных танцев».

По данным kavkazr.com, студенты решили своеобразно отметить Всероссийский день студенчества. Зажигательный, но не совсем приличный, по меркам местных традиций, танец вызвал недовольство владикавказцев. Резонанс привел к тому, что танцевавшим молодым людям начали угрожать.

В результате Валентина извинилась и призналась, что уже осознала неправильность своего поступка слишком поздно. Ее партнер по танцу, в свою очередь, несколько раз произнес «извините» и пообещал больше никогда ничего подобного не делать.

На Кавказе к молодежи предъявляют особые требования и настаивают на том, что она должна вести себя достойно, в соответствии с традициями и обычаями. Так, к примеру, в Чечне вынудили извиниться молодого человека, который бросил банку с энергетиком в подростка.