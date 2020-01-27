Поклонники Заворотнюк обратились к семье актрисы

За историей болезни Анастасии Заворотнюк многие поклонники «прекрасной няни» наблюдают наблюдает уже около полугода.По самой распространенной, но неофициальной версии, Анастасия Заворотнюк столкнулась со смертельными заболеваниями — глиобластомой — самой агрессивной формой рака мозга, от которой пациенты гибнут в большинстве случаев этой болезни.

Анастасия Заворотнюк: последние новости сегодня, 27 января

Родственники Анастасии изначально приняли решение не раскрывать подробности диагноза Заворотнюк, деталей её лечения и тому подобное для широкой общественности. Тем не менее соответствующее решение спровоцировало неоднозначную реакцию в обществе.Молчание родственников Заворотнюк приводит к возникновению огромного количества различных сплетен и домыслов о состоянии актрисы. Ранее семья Заворотнюк запустила информационную кампанию по опровержению самых распространённых сплетен, но теперь даже эта страничка молчит.

Зато слухи об актрисе периодически продолжают появляться.Ввиду этого поклонники Заворотнюк начали возмущаться поведением её родных. Они пишут, что им уже давно стоило сделать по крайней мере одно официальное заявление с разъяснениями. Вместо этого своим молчанием они провоцируют распространение слухов. Мало того, они ещё и заставляют тысячи людей переживать и беспокоиться.«Нерадивые родственники. Ведь уже действительно ничего не хочется знать про нее, но хоть родня должна же защищать честь и достоинство Анастасии. Так полоскать… И так громко молчать… Разве что, стиснув зубы… Только зачем?», «Ну сколько можно? Родственники! Ау! Ну скажите вы что-нибудь официально! Каждый день тысяча всякого мусора про Анастасию Заворотнюк, вам-то не надоело еще?», — пишут недовольные фанаты актрисы в социальных сетях.Сейчас муж актрисы Петр Чернышев не отходит от супруги. По некоторым данным, семья даже устроила праздник в больнице, чтобы актриса смогла побывать на дне рождения дочери. Торжество вызвало бурную реакцию поклонников. Они начали критиковать Анастасию Заворотнюк и обвинили ее во лжи.