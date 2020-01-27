Что сегодня за праздник, 27 января 2020: какой церковный праздник сегодня, 27.01.2020

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. С 2012 года Украина на государственном уровне поминает жертв трагедии.Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 Резолюцию, в которой говорится:»Холокост, который привел к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения».27 января День ангела отмечают: Нина, Остап, Вениамин, Еремей, Андрей, Сергей, Ярема, Аристарх, Агния, Павел.

Церковный праздник сегодня: что за праздник, 27.01.2020

По церковному календарю, 27 января поминают Святую Нино – просветительницу Грузии.Будущая Святая родилась примерно в 280-м в благочестивой и знатной семье в Каппадокии (современная Турция), в одном из грузинских поселений. По отцу она приходилась родственницей Святому Георгию Победоносцу, а по матери — племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия.Когда двенадцатилетняя Нино вместе с родителями пришла в Иерусалим, отец ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы. Девочку отдали на воспитание одной благочестивой старице.Из рассказов старицы Нино узнала, что нешвейнный Хитон Господень, мцхетский раввин, выкупив у римских солдат после распятия Сына Божьего, отвез в Иверию (Грузию). Дева мечтала найти святыню и молилась Пресвятой Богородице об этом постоянно.

Как-то во сне Нино увидела Пресвятую Богородицу – Божья Матерь вручая ей крест из виноградной лозы, отправляла с проповедью Евангелия в Иверию. Проснувшись, будущая просветительница Грузии, увидела крест в своей руке и трепетно поцеловав его, обвязала своими волосами.Получив благословение патриарха Ювеналия на апостольское служение, Нино отправилась в путь. Прибыв в Иверию Святая поселилась в царских виноградниках и вскоре, узнав о силе ее молитвы, к ней стали приходить толпы больных, в надежде на исцеление.Чудеса, совершенные Святой, проповедь о Христе, а также ее добродетельная жизнь действовали на жителей Иверии благотворно — многие из них уверовали в Господа и приняли Крещение.Нино обратила ко Христу и царя Мириана – он принял крещение в водах реки Арагви, вместе с супругой — царицей Наной, с детьми и родственниками. А через несколько лет христианство объявили государственной религией в Грузии. Произошло это в 324-м.Святая Нино мирно скончалась в 335-м, по другим источникам, в 347-м. Просветительницу Грузии похоронили в Бодбе (регион Кахетия – Восточная Грузия), согласно ее завещанию.Царь Мириан, на месте захоронения в 342-м основал храм в честь родственника Нино — Георгия Победоносца. Позднее здесь был основан женский монастырь, который действует по сей день.Мощи просветительницы Грузии прославились многими исцелениями и чудесами. Причислив Нино к лику Святых, Грузинская церковь, назвала ее равноапостольной, то есть равной апостолам в деле распространения христианства.