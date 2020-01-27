Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки

Террористические группировки готовят новую инсценировку химической атаки в сирийском Алеппо, чтобы остановить продвижение сирийской армии. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Новости Сирии: военные сводки за сегодня, 27.01.2020

«Террористы и отряды наемников турецкой армии приступили к подготовке мнимой химической атаки против мирных жителей на западе провинции Алеппо с целью предотвращения их поражения от частей наступающей сирийской армии», — говорится в сообщении.Отметим, что западные страны и поддерживаемые ими боевики уже не в первый раз используют подобные фейки для давления на президента Сирии Башара Асада и оправдания агрессии против официального Дамаска.Скандально известная НКО «Белые каски», которая финансируется напрямую Госдепартаментом США, выпустила уже несколько постановочных роликов, инсценирующих последствия химатаки в Сирии, которые стали формальном поводом для ракетного удара Соединенных Штатов по территории САР. Впоследствии специалисты Минобороны РФ провели расследование и установили личности сирийских жителей, которые за еду и вознаграждение согласились исполнить роль «жертв» в ролике «Касок».

Обзор боевых действий в Сирии на сегодня, 27 января

На северо-востоке Латакии возобновлены боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против джихадистов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок (такие как запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана»). Как сообщают медиаресурсы боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в ходе столкновения отряда радикалов с подразделением сирийской армии у поселка Аль-Хадад пострадало несколько военнослужащих. Официальные СМИ не подтверждают потерь армии на данном направлении.Член самоназванной курдской милиции «Асайиш» был застрелен неподалеку от нефтегазового месторождения Аль-Омар, расположенного к востоку от города Дейр-эз-Зор, сообщает агентство Deir Ezzor 24. Нападение на курдского боевика было совершено двумя неизвестными, вооруженными пистолетами с глушителями. Застрелив на месте боевика, нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле. Курдские боевики подозревают, что за нападением стоят члены «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ). Ранее террористы ИГИЛ уже совершали нападения в районе нефтегазового месторождения. 29 декабря они обстреляли ракетными снарядами окраины военной базы международной коалиции. Под обстрел попала вертолетная площадка, жилье персонала и военный штаб, пострадавших среди военнослужащих не было.