В Японии уличная камера зафиксировала телепортацию человека

В сети еще в сентябре появилось видео, на котором уличная камера зафиксировала очень странное явление. Большинство комментаторов уверены в том, что это подделка или же обычный сбой камеры. Видео было снято в Японии и из японского сегмента твиттера вскоре разошлось по другим социальным сетям, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На видео из-за дорожного знака внезапно появляется мужчина и быстрым шагом направляется к тротуару. Понять, откуда именно он появился, не удалось даже после того, как видео было просмотрено в замедленном режиме и по отдельным кадрам. В одну долю секунды за знаком никого нет, а уже в следующую можно увидеть ногу мужчины. Человек действительно появился из можно сказать воздуха. Интересным моментом стало то, что мужчина появлялся отдельными частями.Некоторые комментаторы считают, что это очень качественный фотомонтаж. Есть версия, что из видео был вырезан автобус, из которого и выходит человек. В то же время другие отвечают, что на видео нет никаких признаков того, что именно в этом месте расположена автобусная остановка. Также не очень правдоподобной считается и версий со сбоем камеры, ведь все остальные люди как шли по тротуару, так и идут. При этом никто из них не «сбивается».