Медсестра из Китая рассказала правду: коронавирусом заражены уже более 90 тысяч человек

Медсестра, которая ухаживает за больными коронавирусом в Ухане, рассказала о том, что на сегодняшний день вирусом заражено больше, чем 90 тысяч человек. И это намного больше, чем официально сообщает правительство. На данный момент видео с признанием медсестры быстро распространилось по всему Китаю и его жители начали критиковать правительство за скрытие реальных данных и за то, что с болезнью никто не борется, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Медсестра на видео говорит о том, что она находится именно в том районе, где впервые был обнаружен коронавирус. Она добавила, что на данный момент заражено больше 90 тысяч человек и болезнь очень быстро распространяется. Медсестра просит, чтобы люди не покидали собственных домов и даже не праздновали китайский Новый год. Кроме того, она предостерегает о том, что не стоит есть за пределами своего дома. Также просит, чтобы все надели маски и защитные очки, специальную одежду, ведь несмотря на заверения правительства, что все под контролем, на самом деле ресурсов катастрофически не хватает.Коронавирус сегодня начинает быстро распространяться не только по территории Китая, но и в других странах уже фиксируются случаи заболевания. Пока что власти не говорят об эпидемии, но признание медсестры наталкивает на совершенно другие мысли.