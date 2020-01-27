Заметно выросло число погибших от китайского вируса

Общее число погибших от коронавируса в Китае достигло 81 человека. Почти 2,5 тыс. заражены. Такие цифры приводит приводятся местными журналистами, которые ссылаются на актуальные данные от китайских медиков.

За сутки количество летальных случаев от вызываемой вирусом пневмонии выросло в 1,5 раза.

Врачи Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР узнали, что вирус 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши. В КНР введен запрет на продажу диких животных.

Китайские специалисты склоняются к мнению, что вирус мутировал и вышел из стадии, когда источником заражения были животные. Теперь заразиться можно от человека, что свидетельствует о растущей способности болезни к распространению.

Сейчас заражение подтверждено у 533 местных жителей.

«2209 человек находятся в медучреждениях с подозрением, однако им еще не поставлен диагноз, так как диагностика занимает длительное время. Еще у 643 пациентов наблюдается повышенная температура», — сказал на пресс-конференции мэр Ухани Чжоу Сяньван.

По последним данным, число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 2 тысячи, 57 человек скончались.