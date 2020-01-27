Как воздействует давление, холод, огонь, вода на наше тело

Говорят, что жар костей не ломит, но многие ученые, да и здравый смысл, не дают безоговорочно согласиться с этой присказкой. Ломит, да еще как! Список костедробительных и духовышибающих явлений природы на этом, конечно, не исчерпывается и, чтобы ты в этом убедился, предлагаем ознакомиться с исследованиями множества ученых о воздействии огня, холода, давления и прочих явлений на обычное человеческое тело.

1. Ускорение

С такой проблемой, как перегрузка при резком ускорении, человек и не столкнулся бы, не начни он летать с солидными скоростями, а такой момент наступил уже в конце Первой мировой войны, когда пилоты пачками отрубались прямо во время боевых заданий. Для исследования феномена вызвался офицер ВВС США Джон Стэпп, разрешивший подвергнуть свое тело ускорению в 343 метра в секунду в квадрате. Ценой переломанных костей и вылетевших пломб (хорошо, что ни зубов) удалось больше узнать о пороге, наступающем, когда силы тяжести действуют в вертикальной плоскости, и при котором кровеносная система не справляется с перекачкой крови. Решением проблемы стали специальные костюмы, удерживающие кровоток в норме, а натерпевшийся во время многолетних испытаний Стэпп был отправлен на заслуженную пенсию и дожил аж до 89 лет.

2. Давление

С внезапным падением давления в окружающей среде не понаслышке знакомы альпинисты и дайверы, и для них оно не такое уж и внезапное. Поэтому поднимаются в горы и опускаются на глубины все строго согласно давно составленным декомпрессионным таблицам, а иначе все будет очень плохо. Вначале наступает головокружение, вследствие неспособности крови эффективно растворять газовые смеси. Затем газ скапливается в сосудах в виде пузырьков и закупоривает их, что вызывает заторможенность или даже смерть.

3. Холод

Быстрое падение температуры до -30 градусов по Цельсию чревато для неподготовленного организма, в первую очередь, отказом системы внутренней терморегуляции, что приводит к замедлению сердцебиения и легочных сокращений. Нехватка кислорода вызывает головокружение и задержку реакций и, если в скором времени не согреться, то можно получить порцию разбавленной мочи в кровь, вследствие отказа почек. Итогом переохлаждения могут стать шок, проблемы с сердцем, конечно же, обморожения и, если не смерть, то уж гипотермия точно, которая, в отличие от предпоследнего, все-таки лечится, хоть и долго.

4. Тепло

Тепловой удар развивается по классическому сценарию у людей, испытывающих физические нагрузки в жарких условиях, когда их внутренняя температура поднимается выше 40 градусов Цельсия. Когда ядро клеток организма накаляется до 42 градусов и в течение 45 минут полностью разрушается, в тело попадают токсины, а ткани набухают. При самом неблагоприятном сценарии это может привести к нарушению работы ЦНС, шоку, головокружению и судорогам. Влажность, кстати, только усугубляет наступление теплового удара, замедляя естественное охлаждение тела через пот.

5. Огонь

Ученые из Университета Западной Флориды примерили на себя роль разрушителей легенд и таки развеяли миф о том, что жар не ломит костей. Обзаведясь телами, завещанными для опытов, они сжигали трупы и засекали время, затраченное на превращение их в прах. В среднем на это уходило около 7 часов при имитации обычного пожара и всего пара — при сжигании в крематории, где температуры достигают 800 градусов по Цельсию. Сначала где-то за 5 минут сгорает дермальный слой кожи, затем за пару часов — жировой слой, который тает, впитывается и снова горит. Мышцы под воздействием пламени сокращаются, что приводит тело в движение. После обычного сожжения остается только скелет с зубами и то при условии, что кости не трескаются, обнажая костный мозг. Миф разрушен.

6. Голод

Даже такое заманчивое для некоторых последствие голодания, как сжигание подкожного жира, таит в себе выделение в организм соединения под названием кетоны, что приводит к усталости, тошноте и неприятному запаху изо рта. Что уж говорить про физическое уменьшение объемов желудка, сердечной мышцы и самого сердца, что снижает артериальное давление и приводит к анемии. Без поступления калия и фосфора можно со 100-процентной гарантией заработать необратимое повреждение головного мозга, даже если после начать отъедаться. Кстати, быстро это сделать все равно не получится, ведь желудок-то все еще будет оставаться маленьким.

7. Высота

Даже у тренированного организма высота в три десятка метров будет провоцировать головокружение, вызванное неспособностью организма соотнести свое положение с неподвижными объектами, которых рядом просто нет. Именно люди, у которых нарушено восприятие расстояний, чаще всего страдают от акрофобии и прочих страхов связанных с пространством и высотой. Кроме того, постоянное раскачивание, например, высотного здания добавляет сложности вестибулярному аппарату сориентироваться в пространстве.

8. Вода

Ожидать подвоха приходиться даже от воды, без которой выжить просто невозможно, но танталовы муки — не то, о чем мы хотим рассказать. Обратная сторона медали — это переизбыток воды, который в самом худшем случае приводит к смертельной гипонатриемии. Развивается это заболевание вследствие невозможности почек переработать весь поток воды, что приводит к разбавлению крови и снижению в ее составе уровня электролитов. Недостаток соли приведет к головной боли, истощению, рвоте и дезориентации. Далее вода просто устремится в клетки, которые начнут набухать, а в особо узких местах, например, в головном и спинном мозге начнет отекать мозг. Потом судороги, кома, смерть. В общем, ничего хорошего в безмерном потреблении воды нет.

отсюда