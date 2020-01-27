Амазонка в 2011 году была признана одним из 7 чудес света. Река Амазонка является второй по длине (6400 километров) в мире после Нила. Она насчитывает более 1100 притоков, 17 из которых более 1500 километров.

Её окружают тропические леса, которые охватывает территорию, принадлежащую девяти странам: Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Гайана, Суринам и Французская Гвиана. Обширные лесные районы затапливаются каждый сезон дождей.

Леса Амазонии самые большие по площади тропические леса в мире, называемые «легкими» нашей планеты, занимающие 5.5 кв километров, большую половину всех тропических лесов на Земле.

В джунглях Амазонки самое большое разнообразие растений и животных на Земле.

Большое фотопутешествие по лесам Амазонки (35 фото)

отсюда

3 июля 2013