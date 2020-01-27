Производители бумаги кожи резины Алтайском крае больше всех год потеряли зарплате

Алтайкрайстат опубликовал данные по среднемесячной заработной плате в регионе за 11 месяцев прошлого года. Оказалось, что в сравнении с предыдущим месяцем средний показатель оплаты труда по региону несколько снизился и составил 27 886 рублей. Впрочем, при сопоставлении с ноябрем 2018 года рост все равно очевиден — более 8 %.

Как следует из статистических данных, наибольшее увеличение заработной платы за год произошло в сфере строительства (116 %), производства компьютеров (112,4 %), деятельности библиотек и музеев (111,8 %), спорта и отдыха (111,1 %) и научной сфере (111 %). В то же время в ноябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года серьезно снизилось количество доходов у производителей резиновых и пластмассовых изделий (88,5 %), кожи (95,9 %) и бумаги (96,6 %).

Что касается отраслей, где в течение 11 месяцев прошлого года работники получали наиболее высокую заработную плату, лидеры здесь почти не изменились. Среди них можно назвать финансистов и страховщиков (45 647 рублей), железнодорожников (51 817 рублей) и производителей компьютеров (45 961 рубль). Однако возглавили рейтинг высокооплачиваемых специальностей работники трубопроводного транспорта (63 445 рублей). При этом меньше всех за отчетный период получили производители кожи (12 821 рубль), мебельщики (13 695 рублей), и работники водного транспорта (17 146 рублей). Добавим, что средняя зарплата учителей за 11 месяцев прошлого года составила 23 037 рубля, что на 9,8 % больше, чем годом ранее, а средний заработок в сфере здравоохранения отметился на уровне 28 616 рублей (на 10,8 % выше, чем в 2018 году).

Напомним, что за январь-июнь 2019 года среднемесячная заработная плата работника в Алтайском крае составила 26 580 рублей. Тогда подчеркивали, что показатель за год вырос на 8,8 % по отношению к результатам аналогичного периода прошлого года. Однако он все же оставался крайне низким — доходы жителей края оставались самыми маленькими в Сибири и одними из самых низких в России.

Добавим, что с 1 января 2020 года власти Барнаула попросили руководство городских предприятий обеспечить оплату труда работников в размере не ниже предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях. Если же таковые отсутствуют, предприятиям нужно будет обеспечить в новом году следующий темп роста средней зарплаты в организациях внебюджетного сектора экономики: при окладе менее 20 тысяч рублей — не ниже 120 % (в самом оптимистичном вариант — до 24 тысяч рублей), от 20 до 24 тысяч рублей — не ниже 115 % (максимум — до 27 600 рублей)‬, от 24 до 30 тысяч рублей — не ниже 110% (максимум — до 33 тысяч рублей), свыше 30 тысяч рублей — только на размер инфляции.