Просыпаетесь посреди ночи в одно и то же время? Вот что пытается сказать ваше тело

Share Tweet Share Share Email CommentsЭто не случайное явление и может пролить свет на то, что происходит с вашим организмом, разумом и жизнью в целом.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 5 мин. Просмотров 6 Опубликовано 27.01.2020

Задумывались ли вы о том, что заставляет вас просыпаться каждую ночь в одно и то же время?

Одиночное или повторное пробуждение в 3 часа ночи, на первый взгляд, может показаться безобидным, но если это продолжается постоянно, то выглядит слишком очевидным для случайности. Хорошие новости: это не случайное явление и может пролить свет на то, что сейчас происходит с вашим телом, разумом и жизнью в целом.

В теле человека выделяют 14 основных энергетических меридианов, 12 из которых четко соответствуют 24 часам в сутках. Это означает, что каждые 2 часа один из меридианов, проходящий через определенную часть вашего тела, становится главным.

Меридианы тесно связаны с частями тела и процессами в организме, а также с мыслями, эмоциями и впечатлениями. Другими словами, время, когда вы чаще всего просыпаетесь ночью, указывает на поврежденный меридиан.

1 час ночи

Физические симптомы: Проблемы с кровообращением (особенно с сердцем) или желчным пузырем.

Психологические симптомы: Вы никак не можете найти свое место в жизни или почувствовать себя в безопасности. Вы не знаете как «сделать шаг вперед» и боретесь с проблемами, связанными с вашей внешностью или весом.

Духовные симптомы: Сейчас вы нуждаетесь в источнике энергии. Вы отдаете больше, чем получаете взамен, и это приводит к истощению. А еще у вас может возникнуть проблема с закрытостью перед другими людьми (это часто описывается понятием сопротивляемости «течению»). Хотя причина может быть вызвана и тем, что вы не знаете, как сделать себя счастливым, а потому полагаетесь в этом деле на принятие со стороны других людей.

READ Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах

2 часа ночи

Физические симптомы: Проблемы с пищеварением, связанные с работой кишечника или печени. А еще вы можете есть или пить слишком много или слишком мало.

Психологические симптомы: Пробуждение в это время, как правило, связано с неиспользованными энергическими «карманами», которые у вас появились еще в детстве. В молодости вы были неспособны понять их предназначение, а потому либо избегали, либо противились обстоятельствам их возникновения. И это влияет на вас до сих пор.

Духовные симптомы: Вам необходимо избавиться от своих старых и ограничивающих убеждений или идей касательно себя, которые сформировались у вас еще до того, как вы осознали, что происходит на самом деле. Нужно заново обучиться «переваривать», обрабатывать и усваивать уроки, которые предлагает вам жизнь.

3 часа утра

Физические симптомы: Проблемы с легкими, например, неспособность сделать глубокий вдох и расслабиться.

Психологические симптомы: Сейчас вы нуждаетесь в совете и помощи с выбором направления в жизни. Хотя у вас и началось пробуждение, вы по-прежнему еще многого не знаете, а потому просыпаетесь в духовный «ведьмин час» (это необязательно плохо), чтобы усвоить как можно больше необходимой вам информации.

READ Лимонная акула напала на семилетнюю девочку

Духовные симптомы: Учитывая, что в 3 часа утра завеса между измерениями самая тонкая, весьма вероятно, что с вами пытаются установить контакт потусторонние силы (духи умерших любимых, наставников и прочее). Возможно, по причине того, что вы становитесь более чувствительными к скрытым энергетическим потокам, ваше тело само себя будит, когда что-то непривычное происходит и в физическом мире. Просто запишите все полученные послания и идеи, посетившие вашу голову в это время ночи.

4 часа утра

Физические симптомы: Проблемы с мочевым пузырем или потоотделением. Это время, когда температура вашего тела самая низкая, поэтому вам может быть очень жарко или очень холодно.

Психологические симптомы: В личной жизни вам тоже может быть слишком «жарко или холодно», когда в один момент вы всем удовлетворены, а спустя мгновение вас уже одолевают сомнения. Доверие – это часть процесса, оно поможет вам понять сущность баланса и дуализма.

Духовные симптомы: Вы переживаете период восхождения, кардинально меняя свою жизнь. Вступая в новый этап жизни, стоит поработать над своей готовностью отпустить прошлое.

5 часов утра

Физические симптомы: Проблемы с работой кишечника, питанием или диетой.

Психологические симптомы: Вы можете сомневаться, что заслуживаете любви других людей или собственного благополучия. Вы слишком зациклились на самокритике, чтобы по-настоящему оценить все те невероятные вещи, которые создали вокруг себя. Другими словами, вам следует позволить своему же огороду кормить вас.

Духовные симптомы: Вы приближаетесь к той самой черте своей жизни, когда, наконец, можете ощутить свою самодостаточность, позитивность и процветание. Нужно позволить исходить от себя внутренней радости, позволить еде и отношениям поддерживать ваше развитие и при этом стараться максимально присутствовать в настоящем мгновении своей жизни.

READ Полиция Британии включила Greenpeace и Peta в список потенциальных угроз

Отсутствие сна между 3 и 5 часами утра может говорить о духовном пробуждении.

Прочие симптомы включают:

Вы переживаете серьезные жизненные перемены. Сильные эмоциональные чувства, зачастую беспричинные. Сомнения в реальности и в том, на что вы действительно способны в этой жизни. Четкое осознание природы существования и самих себя. Вы видите, как в вашей жизни снова всплывают старые проблемы детства. Аналогичные ситуации повторяются, но на этот раз вы можете отреагировать на них по-другому. «Затуманенность рассудка» или легкая дезориентация. Желание изолироваться от других людей. Осознанное понимание потребности «взять жизнь в свои руки» и желание серьезных перемен. Чувство дискомфорта, вызванное случайными ситуациями, которые вы не можете просто «отпустить». Осознание того, что вы единственный человек, ответственный за создание жизни своей мечты.

Конечно, ваше пробуждение среди ночи может быть вызвано и другими причинами, например, разрушительными отношениями, чрезмерным употреблением алкоголя, продолжительным дневным сном, чувствами тревожности, депрессией и прочее.

Но самое важное – доверяйте тому, что интуитивно кажется вам правильным. Точно так же, как стоит замечать свое пробуждение в непривычное время, необходимо следить и за тем, когда вы перестаете это делать. Это будет означать, что проблемы определенной сферы вашей жизни решены, а вы исцелились.