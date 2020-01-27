Просыпаетесь посреди ночи в одно и то же время? Вот что пытается сказать ваше тело

Share Tweet Share Share Email CommentsЭто не случайное явление и может пролить свет на то, что происходит с вашим организмом, разумом и жизнью в целом.
Эзотерика
Автор Редакция На чтение 5 мин. Просмотров 6 Опубликовано 27.01.2020
Задумывались ли вы о том, что заставляет вас просыпаться каждую ночь в одно и то же время?
Одиночное или повторное пробуждение в 3 часа ночи, на первый взгляд, может показаться безобидным, но если это продолжается постоянно, то выглядит слишком очевидным для случайности. Хорошие новости: это не случайное явление и может пролить свет на то, что сейчас происходит с вашим телом, разумом и жизнью в целом.
В теле человека выделяют 14 основных энергетических меридианов, 12 из которых четко соответствуют 24 часам в сутках. Это означает, что каждые 2 часа один из меридианов, проходящий через определенную часть вашего тела, становится главным.
Меридианы тесно связаны с частями тела и процессами в организме, а также с мыслями, эмоциями и впечатлениями. Другими словами, время, когда вы чаще всего просыпаетесь ночью, указывает на поврежденный меридиан.
1 час ночи
Физические симптомы: Проблемы с кровообращением (особенно с сердцем) или желчным пузырем.
Психологические симптомы: Вы никак не можете найти свое место в жизни или почувствовать себя в безопасности. Вы не знаете как «сделать шаг вперед» и боретесь с проблемами, связанными с вашей внешностью или весом.
Духовные симптомы: Сейчас вы нуждаетесь в источнике энергии. Вы отдаете больше, чем получаете взамен, и это приводит к истощению. А еще у вас может возникнуть проблема с закрытостью перед другими людьми (это часто описывается понятием сопротивляемости «течению»). Хотя причина может быть вызвана и тем, что вы не знаете, как сделать себя счастливым, а потому полагаетесь в этом деле на принятие со стороны других людей.
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2 часа ночи
Физические симптомы: Проблемы с пищеварением, связанные с работой кишечника или печени. А еще вы можете есть или пить слишком много или слишком мало.
Психологические симптомы: Пробуждение в это время, как правило, связано с неиспользованными энергическими «карманами», которые у вас появились еще в детстве. В молодости вы были неспособны понять их предназначение, а потому либо избегали, либо противились обстоятельствам их возникновения. И это влияет на вас до сих пор.
Духовные симптомы: Вам необходимо избавиться от своих старых и ограничивающих убеждений или идей касательно себя, которые сформировались у вас еще до того, как вы осознали, что происходит на самом деле. Нужно заново обучиться «переваривать», обрабатывать и усваивать уроки, которые предлагает вам жизнь.
3 часа утра
Физические симптомы: Проблемы с легкими, например, неспособность сделать глубокий вдох и расслабиться.
Психологические симптомы: Сейчас вы нуждаетесь в совете и помощи с выбором направления в жизни. Хотя у вас и началось пробуждение, вы по-прежнему еще многого не знаете, а потому просыпаетесь в духовный «ведьмин час» (это необязательно плохо), чтобы усвоить как можно больше необходимой вам информации.
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Духовные симптомы: Учитывая, что в 3 часа утра завеса между измерениями самая тонкая, весьма вероятно, что с вами пытаются установить контакт потусторонние силы (духи умерших любимых, наставников и прочее). Возможно, по причине того, что вы становитесь более чувствительными к скрытым энергетическим потокам, ваше тело само себя будит, когда что-то непривычное происходит и в физическом мире. Просто запишите все полученные послания и идеи, посетившие вашу голову в это время ночи.
4 часа утра
Физические симптомы: Проблемы с мочевым пузырем или потоотделением. Это время, когда температура вашего тела самая низкая, поэтому вам может быть очень жарко или очень холодно.
Психологические симптомы: В личной жизни вам тоже может быть слишком «жарко или холодно», когда в один момент вы всем удовлетворены, а спустя мгновение вас уже одолевают сомнения. Доверие – это часть процесса, оно поможет вам понять сущность баланса и дуализма.
Духовные симптомы: Вы переживаете период восхождения, кардинально меняя свою жизнь. Вступая в новый этап жизни, стоит поработать над своей готовностью отпустить прошлое.
5 часов утра
Физические симптомы: Проблемы с работой кишечника, питанием или диетой.
Психологические симптомы: Вы можете сомневаться, что заслуживаете любви других людей или собственного благополучия. Вы слишком зациклились на самокритике, чтобы по-настоящему оценить все те невероятные вещи, которые создали вокруг себя. Другими словами, вам следует позволить своему же огороду кормить вас.
Духовные симптомы: Вы приближаетесь к той самой черте своей жизни, когда, наконец, можете ощутить свою самодостаточность, позитивность и процветание. Нужно позволить исходить от себя внутренней радости, позволить еде и отношениям поддерживать ваше развитие и при этом стараться максимально присутствовать в настоящем мгновении своей жизни.
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Отсутствие сна между 3 и 5 часами утра может говорить о духовном пробуждении.
Прочие симптомы включают:
- Вы переживаете серьезные жизненные перемены.
- Сильные эмоциональные чувства, зачастую беспричинные.
- Сомнения в реальности и в том, на что вы действительно способны в этой жизни.
- Четкое осознание природы существования и самих себя.
- Вы видите, как в вашей жизни снова всплывают старые проблемы детства. Аналогичные ситуации повторяются, но на этот раз вы можете отреагировать на них по-другому.
- «Затуманенность рассудка» или легкая дезориентация.
- Желание изолироваться от других людей.
- Осознанное понимание потребности «взять жизнь в свои руки» и желание серьезных перемен.
- Чувство дискомфорта, вызванное случайными ситуациями, которые вы не можете просто «отпустить».
- Осознание того, что вы единственный человек, ответственный за создание жизни своей мечты.
Конечно, ваше пробуждение среди ночи может быть вызвано и другими причинами, например, разрушительными отношениями, чрезмерным употреблением алкоголя, продолжительным дневным сном, чувствами тревожности, депрессией и прочее.
Но самое важное – доверяйте тому, что интуитивно кажется вам правильным. Точно так же, как стоит замечать свое пробуждение в непривычное время, необходимо следить и за тем, когда вы перестаете это делать. Это будет означать, что проблемы определенной сферы вашей жизни решены, а вы исцелились.