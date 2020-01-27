В атмосфере Земли обнаружены грибковые споры, которые вызывают астму и аллергии

Специалисты из Калифорнийского университета отчитались, что в воздухе может быть в несколько раз больше грибковых спор, чем все полагали до этого. Именно частицы грибков, летающие в атмосфере, вызывают астму и аллергии. Грибковые споры окружают облака, образованные кристаллами льда.Вода, которая окружает грибки, по всей видимости разрывает их на мельчайшие частицы. Эту теорию озвучил Майкл Лоулер. Учёный не ожидал того, что элементы будут идентифицированы как грибки, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Для определения типа грибка специалисты прибегли к использованию специального оборудования, способного уловить в атмосфере частицы размером до шестидесяти нанометров. Элементы позже поместили на платиновую нить и ждали испарения. Образованные газы анализировались масс-спектром высокого разрешения.Диаметр частиц в среднем составил тридцать нанометров. В предыдущем исследовании они не были замечены из-за использования неподходящей аппаратуры. Некоторые споры могут иметь размеры в несколько тысяч нанометров. Это доставляет значительных проблем астматикам, так как споры в таком случае проникают глубоко в лёгкие.