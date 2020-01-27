В Тибетском леднике обнаружили вирусы, которым 15 тысяч лет

Уже продолжительное время учёные из Университета штата Огайо вместе с коллегами из лаборатории им. Беркли исследуют ледники. Некоторое время назад в вековых льдах Тибета они обнаружили вирусы возрастом примерно 15 тысяч лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Образец ледника специалисты взяли ещё в 1992 году. Исследования показали, что вода превратилась в лёд примерно 15 тыс. лет назад. В жидкости вполне могли сохраниться древние формы жизни. На протяжении 23 лет образец хранился в холодильнике, поскольку не было необходимых технологий. Во время сбора отсутствовали гарантии, что образец не загрязнен современными микроорганизмами. Именно поэтому специалисты сперва сделали срез верхнего слоя. Важно отметить, что к старому леднику добавили образец 2015 года. Его тоже обработали перед исследованием.Как оказалось, в кусочках ледников находилось 33 разных вируса, из которых известны нам только пять. Интересно, что ледники 1992 года и 2015 имели существенные различия. Видимо, они формировались под воздействием разного климата.Данное исследование позволяет понять, что в случае глобального потепления высвободится огромное количество совершенно новых вирусов. Людям, скорее всего, придется спасаться от новых эпидемий.