В работе портала Mail.ru произошел масштабный сбой

На портале Mail.ru, принадлежащем компании Mail.ru Group, произошел масштабный сбой. Пользователи всей страны жалуются на проблемы с почтовой службой, сайтом и авторизацией.

Более 60% жалоб поступило на недоступность ключевого сервиса портала — Почты@ Mail.ru, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

При попытке зайти в почтовый ящик пользователи видят ошибку 500 и сообщение: «По техническим причинам ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены и доступ в ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По информации на 11:20, число жалоб на сбои превысило 15,5 тысячи. Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Краснодара и многих других городов.