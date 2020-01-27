Часы апокалипсиса перевели еще на 20 секунд ближе к концу света

Часы Судного дня, символизирующие самые опасные периоды времени для человечества, перевели на 20 секунд ближе к полуночи. Тем самым создатели проекта попытались показать насколько опасная сейчас политическая обстановка в мире.

Ядерный взрыв

СС0

«Человечеству по-прежнему угрожает одновременно две опасности — ядерная война и изменение климата, которые усугубляются информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать на угрозы. Ситуация с международной безопасностью является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволяют разрушать международную политическую инфраструктуру», — указывают специалисты.

Рейчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор проекта сказал, что до конца существования цивилизации осталось 100 условных секунд.

«Это самый близкий момент к Судному дню, который мы когда-либо фиксировали в истории нашего проекта. Теперь мы стоим перед лицом чрезвычайной ситуации — абсолютно неприемлемого положения дел в мире, которое исключает любую возможность для ошибки или дальнейшего промедления», — пояснил специалист.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заместитель председателя проекта, разделяет общую озабоченность по поводу неспособности многосторонней мировой системы противостоять существующим угрозам, пишет Газета.ru.

Смотрите также