В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Обновленная LADA 4×4 продается в России с 15 января, но жаркие дискуссии из-за якобы ничтожного объема изменений в ней до сих пор не утихают. Напомним о главных изменениях, произошедших с легендарной «Нивой» после рестайлинга.

Прежде всего, серьезно преобразился салон. Трехдверная и пятидверная версия LADA 4×4 получили новую приборную панель с информативным бортовым компьютером от LADA Granta, полностью переработанную центральную консоль с электронным блоком управления климатом (теперь он работает заметно тише и эффективнее), систему «ЭРА-Глонасс», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, а также 12-вольтовые розетки и подголовники для задних пассажиров.



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Блок климата LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Панель приборов LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



ЭРА-ГЛОНАСС на LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

В плане внешности, как ранее сообщали «Автоновости дня», внедорожник действительно почти не изменился – появились лишь антенна на крыше и обработанные от коррозии пороги. При этом передний бампер с «противотуманками», который можно смело назвать главным отличием обновленного внедорожника в экстерьере, достался только версии Urban.

Напомним, LADA 4×4 выпускается с 1977 года. Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.