Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска

В понедельник, 27 января, Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 24 января. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского предприятия.

Сразу после новогодних праздников на Горьковском автозаводе началась модернизация производства для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который должен стать главной новинкой компании в 2020 году.

Кроме того, в период корпоративного отпуска проводилось сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, а также подготовка сборочного конвейера к производству новых версий среднетоннажных грузовых автомобилей ГАЗ.

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