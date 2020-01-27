За скрученный пробег хотят штрафовать на миллион рублей

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Инициативу планируют обсудить в Госдуме уже в феврале, пишут «Известия» со ссылкой на думский комитет по транспорту и строительству.

Размер штрафа за искусственное изменение показателей одометра должен составить 300 тыс. рублей для физических лиц и 1 млн рублей – для юридических. Инициатива уже нашла поддержку у замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова, предложившего ввести за подобные махинации еще более суровое наказание – вплоть до уголовной ответственности.

«По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — заявил Александр Старовойтов.

По данным РОАД, в 50-миллионном автопарке России сегодня насчитывается от 10 до 30 процентов автомобилей со скорректированными данными по километражу, а у некоторых марок, как стало известно «Автоновостям дня», эта доля и вовсе достигает 50 процентов.

Предметное обсуждение вопроса о вводе наказания за скрутку пробега с ГИБДД состоится только после появления текста законопроекта, который может быть разработан до конца 2020 года.