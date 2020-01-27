Турция занимает 91-е место среди 180 стран по индексу коррупции

Турция занимает место ниже 28 государств-членов Европейского Союза и предпоследнее место среди 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Странами внизу рейтинга в 2019 году стали Венесуэла, Йемен, Сирия, Южный Судан и Сомали. В группе лидеров произошли несущественные изменения: первое место разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов). На протяжении последних нескольких лет эти страны неизменно занимали три первых места в рейтинге. Россия заняла 137 место.

Напомним, что Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведённых независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Сравнивать результаты ИВК разных лет можно с 2012 года. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.

Стремительное снижение индекса восприятия коррупции в Турции (в прошлые года она занимала 38-е место) было обусловлено консолидацией власти, аналогичной авторитарным режимам, нарушением принципа верховенства права, размыванием независимости судебной системы и систем сдержек и противовесов, а также устранением парламентского контроля.

«Разработка политики и процессы принятия решений осуществляются в рамках всё более узкого круга, поскольку участие и власть народа влиять на принятие решений уменьшается», — говорится в докладе по Турции.

В докладе приводится ещё одна причина такого снижения —безнаказанность и сокращение полномочий судебной власти по борьбе с коррупцией.

Турецкие власти поспешили замять крупные коррупционные скандалы во время правления Партии справедливости и развития (ПСР), включая дело Резы Зарраба 2013 года, по которому иранско-турецкому бизнесмену и турецким чиновникам были предъявлены обвинения.

В докладе упоминается около 200 изменений в законе Турции о публичных тендерах, в которых говорится, что прозрачность и подотчётность государственных расходов снизились. Согласно отчёту, с 2004 по 2019 год доля открытых тендеров снизилась с 75% до 63%, в то время как число открытых тендеров и тендеров в исключительных обстоятельствах возросло с 10% до 32% за тот же период.

«Отсутствие прозрачности, подотчётности и надзора в публичных тендерах вызвало критику кланового капитализма», — указывается в докладе.

Кроме того, слабая правовая база для регулирования финансирования политики и политической этики увеличивает риск коррупции, говорится в нём.