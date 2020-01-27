Мишустин назначил четырех новых замов в ФНС

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабинета министров…
Екатерина Штукина/РИА «Новости»
Российский премьер Михаил Мишустин выбрал четырех новых замов в Федеральную налоговую службу, передает «Интерфакс».
Согласно указу, новыми заместителями главы ФНС будут Андрей Бударин, Юлия Шепелева, Виталий Колесников и Виктор Бациев. До этого Бациев был судьей Высшего арбитражного суда, а Колесников, Шепелева и Бударин возглавляли Управление регистрации и учета налогоплательщиков, Управление трансфертного ценообразования и Управление оперативного контроля в ФНС.
Мишустин подписал распоряжение о назначениях еще 24 января, однако они были опубликованы лишь 27 января.
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