«Фирменные» блюда, которые готовят только российские заключенные

Существует масса ухищрений, при помощи которых в российских местах лишения свободы осужденные из минимального набора продуктов и при помощи самых экзотических приспособлений могут приготовить десятки уникальных в своем роде блюд.

Что служит посудой и «плитой»

Бывший менеджер «ЮКОСа» В. И. Переверзин, свыше 7 лет отсидевший в четырех тюрьмах и трех колониях по обвинению в легализации денег, добытых преступным путем, вспоминал, что обычный электрический чайник служил ему и кастрюлей для варки борщей и супов, и фритюрницей. Российские заключенные приноровились варить супы в обычных пластиковых ведерках из-под майонеза с использованием кипятильника. Металлическая кружка подходит в качестве емкости для зажарки из лука и моркови, при разумном балансе уровня масла по отношению к спирали кипятильника процесс приготовления несложен.

Кипятильник на зоне и в камере вообще многофункциональное средство для приготовления блюд, при помощи него можно сделать даже «сковороду» — для этого необходимы две металлические миски и небольшая модификация электроприбора.

Как делают чифирь и из чего гонят брагу

Уникальным напитком российских мест заключения еще с досоветских времен является чифирь (чифир). По одной из версий, его родина — Восточная Сибирь. Знаменитый русский историк кулинарии Вильям Похлебкин отделял чифирь о самого крепкозаваренного чая, и считал, что данный напиток разрушает центральную нервную систему из-за содержания в нем вредных алкалоидов.

В условиях мест заключения для варки чифиря используется любой доступный чифирбак, начиная от металлической кружки и заканчивая кастрюлей. На кружку обычно хватает 50 грамм чая. Чифирь либо заваривают для немедленного употребления, либо после приготовления остужают, сушат (по консистенции он внешне напоминает мазут) и упаковывают для передачи в камеры (отряды на зоне). Такой «концентрат» достаточно бросить во вскипевшую воду, и чифирь заваривается.

Известный знаток тюремной жизни писатель Виталий Лозовский, объехавший в свое время для сбора материала для своих книг свыше десятка российских и украинских тюрем и колоний, описал очень простой способ приготовления браги, используемый в российских МЛС. В ее основе — смоченный водой хлеб. Со временем и при определенных условиях он превращается в дрожжи, в которые потом добавляются теплая вода и сахар. Брагу можно пить уже спустя три дня.

Торт «Праздничный» и «остроженские пирожки»

Как подметил В. Лозовский, российские зеки главным образом увлекаются приготовлением кондитерских изделий. Рецепт тюремного торта, который готовил Владимир Переверзин с сокамерниками, довольно популярен в российских МЛС и его рецептура принципиально не отличается от подобных блюд, изготовляемых в разных отечественных тюрьмах и колониях.

За основу берется печенье, которое надо перетереть и смешать со сливочным маслом. Потом сделать коржи и заморозить их. Сгущенка, кофе сливочное масло во взбитом состоянии служат кремом для торта. На кипящем чайнике в металлической емкости расплавляется шоколад, которым заливается верхний корж. Процесс приготовления такого торта трудоемок и может занять до двух дней.

В «остроженских пирожках» главное начинка — все, что может ей служить — консервированная рыба, паштет… Рыбный паштет зеки могут сделать и сами — кухонные рабочие сушат на каком-либо горячем месте (плита, батарея) головы и хвосты от рыбы, затем это перемалывается в порошок и смешивается с маргарином (маслом). Основой для пирожков служит обыкновенный хлебный мякиш.