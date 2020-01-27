Как бы выглядели герои Диснея в ХХI веке: Пиноккио с селфи-палкой и Русалочка-мутант

Английский дизайнер Том Уорд (инстаграм — Tom Ward Studio) представил, как бы выглядели герои диснеевских мультфильмов, живи они в XXI веке.

Получилась правдивая и грустная картина: нос Пиноккио стал селфи-палкой, Король Лев оказался в цирке, а Жасмин превратилась в слугу Аладдина и Джинна.

Эти 12 сатирических работ художника раскрывают злободневные проблемы и позволяют нам увидеть себя со стороны. После увиденного хочется, так сказать, провести работу над ошибками. Надеюсь, у тебя возникнет то же желание!

Уорд признается: «Я всегда ценю визуальные эффекты, которые так нам близки, но при этом способны показать что-то новое».

«Диснеевские персонажи настолько известны, что я думал, перенеся их в наш современный мир, помогу увидеть его новыми глазами. Это дало мне возможность рассказать о некоторых проблемах, которые я вижу, например, о цирках, загрязнении и торговле слоновой костью. Я использую знакомых всем персонажей, изображенных в более темных тонах», — говорит англичанин.

Как и в любой сказке, в этих измененных диснеевских иллюстрациях присутствует воспитательный момент. Наверняка ты что-то взял для себя. Сделай хорошее дело и поделись этой статьей с друзьями.

отсюда