У пьющей семьи Алтае в пятый отбирают трехлетнего ребенка

Суд ограничил в родительских правах супругов из Майминского района Республики Алтай, которые пренебрегают своими обязанностями и ведут асоциальный образ жизни. Как сообщает прокуратура региона, трехлетнюю девочку уже в пятый раз изымают из семьи. Последний случай рискует стать окончательным.

По данным надзорного органа, поводом для очередного вмешательства государства стал инцидент, произошедший в октябре прошлого года. Сотрудники полиции и прокуратуры пришли в дом мужчины и женщины, которых в квартире не оказалось. С их ребенком сидела соседка, которая была пьяна. Утверждается, что родители девочки также злоупотребляют спиртным и поступали так уже неоднократно, за что привлекались к административной ответственности.

Так, республиканское казенное учреждение «Управление социальной поддержки Майминского района» обратилось в суд с требованием об ограничении супругов в родительских правах. С учетом того, что отец с матерью ребенка систематически находятся в состоянии опьянения и оставляют дочь в опасности, суд встал на сторону соцподдержки и изъял ребенка.

Как уточняет прокуратура, за три года жизни девочки ее забирают из семьи уже в пятый раз. При этом уточняется, что сами родители против этого не возражали. По их словам, они собираются встать на путь исправления и восстановить свои родительские права. До тех пор об их дочери будет заботиться государство, а они по решению будут выплачивать алименты на ее содержание.

Отметим, что россияне нередко критически отзываются о мерах по защите прав детей, принимаемых в отношении их родителей, ведущих асоциальный образ жизни. Так, в конце декабря 2019 года стало известно, что органы опеки Омска на намерены подавать в суд иск об изъятии мальчика у матери, чей сожитель истязал ребенка и ставил его коленями на гречку. Представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова заявила «Рен-ТВ»: «По нашей инициативе после произошедшего ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Но 1 сентября мальчика вернули матери – она стала жить в другой квартире и вела себя положительно, ребенку нужно было ходить в школу».