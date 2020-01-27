Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов

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Роскосмос

Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов. Это следует из материалов на сайте госзакупок. Вылет намечен на 26 января, целью делегации станут рабочая поездка на космодром Восточный, в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» и АО «Красноярский машиностроительный завод». Стоимость фрахта самолета составляет свыше 9,44 млн рублей, указано в материалах.

Этот и второй аналогичный самолет в 2019 году были переданы Центру подготовки космонавтов. «Основными задачами самолетов этого класса являются перевозка космонавтов и оперативной группы Госкорпорации «Роскосмос» на космодромы, возвращение после посадки на базу», — говорил начальник ЦПК Павел Власов. Каждый из них рассчитан на 53 посадочных места, включая шесть купе для космонавтов. Кроме этого были внесены изменения в водовакуумную туалетную систему, электросистему и другие системы. В марте 2019 года Рогозин на украинском языке ответил на недовольство пользователя твиттера дизайном нового самолета, отметив по-украинки, что он «для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов».

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Ранее машины эксплуатировались авиакомпанией «Владивосток Авиа» и были приобретены по контракту с ЦПК.

В декабре эти самолеты «Сергей Королев» и «Юрий Гагарин» оказались в совместном владении авиакомпании «Космос». До передачи Ту-204 ПО «Космос» Рогозин использовал для рабочих поездок самолет Ту-134 этой же авиакомпании. Роскосмос сообщал, что планирует использовать Ту-204 для чартерных перевозок в интересах сторонних заказчиков.