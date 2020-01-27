Знаменитый астролог рассказал, что ждет в 2020 году каждый знак Зодиака

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Эксперт рассказал, что принесет год Крысы представителям каждого знака Зодиака по китайскому календарю.

Известный голливудский астролог Николас Оджула составил прогноз по знакам Зодиака по китайскому календарю и рассказал, что ждет каждого из них.

1. Крыса

Как рассказал специалист, родившихся в год Крысы получат в 2020 году повышение по должности и увеличение зарплаты. Вас ожидает улучшение отношений с коллегами и начальством. Особое внимание следует уделить апрелю и сентябрю: в это время важно завести новые знакомства. В этом ивжнтхх году произойдет много захватывающих событий.

2. Бык

Николас Оджула рекомендует всем, кто родился в год Быка, учиться новому, так как это поможет в карьере. Наиболее благоприятными в этом он называет июнь и октябрь. Астролог предостерегает об опасности посвящать слишком много внимания работе в ущерб социальной жизни. Проводите время с семьей и друзьями. Не забывайте про веселье и общение. В 2020 году с деньгами у вас и так все будет хорошо.

3. Тигр

Тем, кто родился в год Тигра, Николас Оджула советует быть реалистами и не брать на себя слишком много ответственности. Специалист рекомендует объективно смотреть на вещи, иначе велик риск встретиться с разочарованием и нереализованными целями.

4. Кролик

Тем, кто родился в год Кролика в 2020 году Николас Оджула обещает встретить новую любовь. По словам специалиста, рожденных в этот год людей ждет много веселых вечеринок и интересных свиданий. Голливудский эксперт советует держать сердце открытым, потому что случайная встреча может привести к знакомству с родственной душой.

5. Дракон

Астролог не сомневается, что этот год пройдет успешно для Драконов, если представители этого знака будут принимать взвешенные и практичные решения, а также станут более уверенными в себе. Николас отмечает, использование индивидуальности и коммуникативных навыков помогут реализовать все цели.

6. Змея

Змеям в 2020 году специалист рекомендует учиться экономить и дважды подумать, прежде чем сделать что-то. Саморазвитие и здоровый образ жизни будут приоритетным направлением в этом году.

7. Лошадь

Астролог полагает, что для Лошади год может быть трудным из-за семейных конфликтов и проблем на работе. Постарайтесь взвешенно подходить к решению проблем и не избегать их. Научитесь планировать и будьте открытыми к другим.

8. Коза

Успехи на личном и профессиональнгом фронте ждут тех, кто родился в год Козы. Вы получите долгожданную награду за усилия, которые прикладывали в прошлом.

9. Обезьяна

К Обезьянам будет повышено внимание со стороны коллег и начальства. Вы должны быть активным во всем, что делаете. Рекомендует завести дневник и быть искренним со всеми, главное с собой, чтобы избежать проблем.

10. Петух

Родившимся в год Петуха 2020 год обещает быть очень продуктивным, но только в случае, если все будет распланировано очень подробно. Тщательно рассчитывайте бюджет и избегайте чрезмерных трат. В этом году вас ждут встречи и знакомства с интересными людьми, но одиночество принесет вам больше счастья, чем шумные вечеринки

11. Собака

Тех, кто родился в год Собаки, ждут внезапные перемены и неожиданные возможности. Астролог рекомендует не строить долгосрочных планов, а жить тем, что есть сейчас. Романтические отношения выйдут на новый уровень.

12. Свинья

Тот, кто родился в год Свиньи, будет цепляться за каждый шанс для достижения успеха на работе. Вас может ожидать начало трудного этапа. Эксперт рекомендует перестать общаться с "токсичными" друзьями и закончить отношения, которые не устраивают, а также постараться найти баланс между любовными отношениями и дружбой.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в феврале.