Выросло число погибших в результате землетрясения в Турции

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Прежде было известно о 35 жертвах происшествия. Травмы различной степени тяжести в результате землетрясения получили 1607 человек. Сотрудники спасательной службы на протяжении нескольких часов работали на завалах в городе Элязыг. В результате они нашли тела еще трех погибших.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации. Израильская медицинская служба, которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф, предложила свою гуманитарную помощь Турции.

Напомним, что землетрясение произошло в пятницу. Его магнитуда составила 6,8. В районе бедствия разрушены около 30 зданий, 8 десятков строений получили повреждения. Наиболее сильные подземные толчки были зарегистрированы в провинциях Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин и других.