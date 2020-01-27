Сирийская армия продолжает бои с боевиками рядом с Алеппо

По сообщению информагентств, интенсивный огонь ведется по форпостам боевиков по всей линии фронта.

В ночные часы сирийская армия нанесла мощный артиллерийский удар по позициям бандформирований на западе города Алеппо. Агентство SANA сообщает, что в рядах террористов есть существенные потери.

По данным информагентств, интенсивный огонь ведется по форпостам боевиков по всей линии фронта.

Накануне сирийский МИД направил в Совбез ООН послание, в котором указал на то, что военная операция в Идлибе и Алеппо будет проведена по просьбе мирного населения, обратившегося к Дамаску за помощью.

Новости Сирии на сегодня, 27.01.2020

Террористы, окопавшиеся в Идлибе, обстреляли жилые районы Алеппо и вынудили Сирийскую Арабскую Армию выйти из режима прекращения огня. Наступательная операция САА получила название «Заря в Идлибе». Федеральное агентство новостей следит за ее ходом.

Сирийские правительственные войска и ополченцы оттесняют боевиков от западных окраин Алеппо. Агентство SANA сообщило о серьезных потерях террористов организации «Хайят Тахрир аш-Шам» после артиллерийского обстрела.

Очень быстро продвигаются к городу Маарет ан-Нуман на юго-востоке Идлиба части 25-й дивизии специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра»). За ночь они освободили города Телль-Манис и Маар-Шамша. До цели им осталось меньше одного километра. С воздуха наступление поддерживают ВВС Сирии.

Скорее всего, террористы убегут из города, поскольку все предыдущие попытки контратак провалились. Сейчас они оказывают сопротивление в районе Вади аль-Деиф, где находится бывшая военная база САА. После захвата этого пункта сирийские военные выйдут на на окраину города, в район Куранайш.

Вчера Министерство иностранных дел САР направило послания в Совбез ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем сообщается, что САА будут вести боевые действия до полной победы. В послании подчеркиваются страдания гражданского населения из-за действий боевиков.

«Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, — сообщил Дамаск. — В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей», — отмечает официальный Дамаск.

С возобновлением боевых действий российский ЦПВС и САА вновь открыли гуманитарные коридоры в районе Абу-Духура (Идлиб), Аль-Хадера (Алеппо) и Хабита (Хама), через которые гражданские жители могут покинуть районы боев.

Военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что Турция не смогла разблокировать важнейшую дорогу – трассу Хама-Алеппо. Вместо турецкой армии этим теперь занимаются бойцы САА. Об этом Рожин сообщил в своем Telegram-канале. Турция также не провела обещанное размежевание между «умеренными» и «радикальными» противниками Дамаска в Идлибе.

«Турция на словах осуждает наступление [САА], но пока что не препятствует. Два турецких обсервационных пункта в районе Мурека и Сурмана уже давно находятся в сирийском тылу. Еще один турецкий обсервационный пункт к северу от Хиша находится в полосе наступления САА. Весьма вероятно, он тоже может вскоре оказаться в тылу», — рассказал Борис Рожин, считая пассивность Турции результатом неких договоренностей.

Сирия сегодня, 27 января: военные сводки

Как передает агентство Rojava Network, на север провинции в район поселка Аль-Кантари и международной трассы М-4 направлен конвой подкрепления российских сотрудников военной полиции. Ранее в район города Айн-Иссы был также направлен конвой материально-технического подкрепления для подразделений сирийской армии, которые заняли позиции на севере провинции. В состав провинции вошло 25 грузовиков и бронированный автомобилей. В задачи военной полиции ВС РФ и отрядов САА в данном регионе входит патрулирование и поддержание порядка, на фоне непрекращающихся вылазок курдских радикалов SDF в зоны контроля протурецких сил.

Как передает агентство Sputnik, на севере Алеппо в городе Азаз в результате взрыва автомобиля погибли восемь человек, еще двадцать пострадали. Взрыв произошел рядом с заправочной станцией, бомба была установлена в припаркованном автомобиле. Так как город входит в зону операции ВС Турции и союзных сил «Щит Евфрата», в минировании автомобиля подозревают курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Часть группировки — «Силы освобождения Африна», регулярно проводит диверсии против протурецких сил на севере Алеппо, зачастую с применением заминированных автомобилей.

Вертолёты ВВС Сирии наносят удары по окрестностям поселка Аль-Замира, где ранее джихадисты спровоцировали отряды Сирийской арабской армии (САА) на ответные боевые действия, открыв огонь из ракетных установок по их укрытиям. Как передает агентство Baladi Network, точечные удары нанесены по опорным пунктам и складам джихадистов. Позже боевик-смертник на заминированном автомобиле атаковал позиции отрядов Корпуса Стражей Исламской революции (проиранское ополчение, поддерживающее в Сирии правительственную армию) в районе поселения Бейт-Махана, о чем сообщает портал Step News.

Авиация ВКС РФ продолжает работу на юге Идлиба совместно с ВВС Сирии в рамках операции «Заря в Идлибе» и нанесли серию точечных ударов в районе поселков Хан аль-Асаль, Сулум и Маар-Над, сбросим бомбы на укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», о чем сообщает медиаресурс Halab Today. Точечным ударам с воздуха подверглись также укрепленные районы джихадистов у деревень Кафр-Бетих и Бенин.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреливают из крупнокалиберной артиллерии линии обороны боевиков в районе ключевого города региона – Маарет-ан-Нуман, как сообщает агентство Step News.